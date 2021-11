Team Ángela: Yanina Latorre la tildó de "espermatozoide lila" y Lerena le dio cátedra

La gala de los Martín Fierro de cable dio lugar a un clásico de la televisión argentina: panelistas opinando sobre el look de los famosos, con especial saña en las elecciones femeninas. La última edición de los premios no fue la excepción y dio lugar a un fuerte debate en torno a los cuestionamientos que siguen recibiendo las mujeres y la violencia con la que son atacadas y cosificadas desde los medios de comunicación.

¿Qué fue lo que pasó? Todo arrancó cuando los panelistas de Los ángeles de la mañana desmenuzaron uno por uno los "looks de la noche". Y fue el vestido elegido por Ángela Lerena el que dio lugar a un duro cruce (con interpelación mediante) entre la periodista deportiva y Yanina Latorre, quien no sólo la tildó de "espermatozoide lila", sino que además la acusó de "no tener el cuerpo" para poder llevar esa prenda.

"¿Por qué se ridiculizan así?", se preguntó en vivo Latorre al ver la imagen de Lerena en la pantalla, al tiempo que disparó: "Se vistió de ameba. Horrible el vestido. A veces se quieren hacer las modernas y no son modelos. Parece un espermatozoide lila".

Con altura, ironía y argumentos, Lerena recogió el guante y expuso el trasfondo violento de las declaraciones de la panelista. "Me contó mi vecino (?) sobre la polémica (!) en torno a mi vestido. No está bueno naturalizar que sólo las modelos pueden innovar con formas y y colores. ¿Si pesás más de cincuenta tenés que vestirte de negro? Ese estereotipo también lo desafiamos. Violeta y feliz, venceremos", retrucó. Cortito y al pie.

Luego, la periodista deportiva (primera mujer en comentar los partidos de la Selección, entre otras cucardas profesionales) reveló que la producción del programa de Ángel de Brito se comunicó con ella tras el cruce para continuar con la polémica al aire.

"Quiero contar, nobleza obliga, que la producción de Ángel de Brito y Yanina Latorre me invitaron mañana (por hoy) al programa Los ángeles de la mañana para hablar de lo del vestido y los estereotipos y dije que no, porque no puedo. Agradezco el gesto y hubiera estado bueno".