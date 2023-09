¿Teléfono para el español? Lali confesó de dónde sacó la inspiración para componer "Obsesión"

“Lali”, el nuevo disco de la reina del pop argentino, Lali Espósito dejó a todo su fandom impresionado. Tal y como ella lo describe, es un trabajo que resume de la mejor manera la transformación de la artista durante el paso de los años.

Aquella pequeña Lali que actuaba en las serie de Cris Morena, creció y se convirtió en una de la referentas de la música argentina que también “se la juega” políticamente bancando la parada contra la ultraderecha, sin hacerle caso a la campaña de odio que se accionó en contra suya en redes sociales.

El disco tiene 13 canciones que tienen su identidad popera al mango. Casi todas (menos “Incondicional”) son para bailar -hasta abajo- y la mayoría también cuenta historias de amor y desamor. Sin embargo hasta ahora, Lali nunca había contado en quién se había inspirado para componer el tema con la que abre el disco: “Obsesión”, canción escrita por ella con apoyo de Martín D'Agosto y Mauro De Tommaso.

“Poderosas” es un show de streaming mexicano conducido por Sami Herrera, Herly Rg y Fernanda Blaz, Lali tuvo tiempo de contar para quién está dedicada la canción que dice: “Toma foto a lo paparazzi; Ya no quiero tenerte cerca de mí; No me llames nunca más, que no estoy para ti; Voy a ponerte un stop (¡stop!); Ya no quieras llamar mi atención; Lo que tienes se llama obsesión; Es así”. ¡Fuerte!

Lali contó: “Obsesión sí es de un vínculo que aparentaba hacer un vínculo súper abierto, súper sincero donde estábamos con otras personas. Y no como la gente a veces cree cuando uno habla del amor libre, que bueno, te querés follar como dicen los españoles, te quieres follar a todo el mundo y no para nada, yo creo en el amor entre dos”.

Y siguió: “Pero creo también en ser sinceros con lo que te está pasando en cada momento de la pareja. Una pareja no está durante todos los años igual, no te pasa todo el tiempo lo mismo. Entonces tuve un vínculo así, que para mí fue muy genial, porque aprendí mucho y estaba en ese flash. Resulta que al final, era todo una cosa que no era tan así de parte de la otra persona”, dijo con mirada seria.

La dueña del “Chape tour” también ventiló: “Descubro cosas que, no juzgo cada uno hace lo que puede en el amor y estamos tan mal aprendidos que tampoco vamos a andar jugando, pero a mí todo eso me dio como resultado una sensación de que te obsesionaba tenerme ahí de la manera que tengamos este tipo de vínculos. Por eso escribí la canción, esta sensación de somos re-copados y re-libres y estoy escondiendo una toxicidad muy grande. Porque te estoy controlando en realidad, quiero saber porque te controlo no porque tengas libertad”. ¡Tremendo!

Aunque en ningún momento nombra a quién le dedicó la canción, las malas lenguas dicen que podría estar dedicada al actor español Miguel Ángel Silvestre con quien tuvo una pasajera pero divertida historia de amor durante el rodaje de la serie “Sky Rojo”, que cuenta la historia de tres trabajadoras sexuales que quieres escaparse del lugar donde están recluidas sin su consentimiento.

“Obsesión”, la historia de amor prohibida entre Juan Minujín y Lali

Lali se encargó de que su último disco sea una oda a la argentinidad. En “Quiénes Son”, la protagonista es Moria Casán; en “N° 5” participan Verónica Llinas y Leonardo Sbaraglia, en “Cómprame un Brishito” participa Damián Betular y en “Obsesión” el invitado especial es Juan Minujín, uno de los actores más sexis de la farándula argentina.

El video está filmado íntegramente en España y cuenta la historia de amor entre una bailarina de ballet con su profesor (Minujín). La estética del clip es sin dudas de "Flashdance... What a Feeling" de Irene Cara (1983) por un lado y por otro lado "Hung Up" de Madonna (2005). Por otro lado, la canción también toma muchos elementos del pop, por ejemplo el sampleo del icónico "¡Stop!" de Britney Spears en "(You Drive Me) Crazy" de 1999.

¿La mejor parte de la canción? La voz de Lali con las palabras de “La One” en ese momentazo de la televisión argentina cuando Moria se pelea con Yanina Latorre. La periodista de espectáculos empieza a llorar y Casán atina a decirle: “"¿Llorás? ¿Me estás jodiendo?".