¿Teléfono para la "China"? La dura reflexión de María Becerra sobre Rusherking

Después de la polémica y mediática separación de Rusherking, María Becerra reflexionó sobre su relación con el actual novio de Eugenia "la China" Suárez y fue lapidaria.

"A veces, esperás que alguien se convierta en tu pareja soñada cuando no lo es", sostuvo la cantante en diálogo con la revista Gente, al tiempo que sumó: "Hay que aceptar, no querer cambiar a la gente y no cegarse tanto".

En su momento, Becerra acusó de forma pública a Rusherking de haberle sido infiel. "Siempre fui de cegarme en una idea y creer que alguien podía convertirse en eso que yo esperaba. A veces, das mucho para el otro lado y eso no está bien".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Fue la propia cantante quien en diciembre del año pasado hizo pública su separación, con una catarata de brutales tweets en el que lo acusó no sólo de haberle sido infiel.

“Hijo de mil... me acabás de cag... el autoestima”, fue el primer tuit de Becerra, reconocida hincha de Gimnasia y Esgrima de La Plata. “¿Cómo pudiste hacerle esto a la mina que estuvo cuando no eras nadie, wacho?”, agregó en otro. “Tú me sacas de adentro toda la maldad”, escribió también. Pero no quedó ahí. “Gil de mier..., pedazo de garca”, fue el último de la catarata de tweets contra su ex pareja.

Inmediatamente, las redes se llenaron de insultos contra Rusherking; motivo por el cual Becerra volvió a tweetear para pedir cierta calma; pero también aprovechó la oportunidad para dar a conocer la separación.

"Lamento haber actuado impulsivamente desde mi dolor. Quiero aclarar que Rusherkingg y yo no somos más pareja, y que todo lo que haya que resolver lo resolveremos en privado. Les agradezco su preocupación", dijo Becerra, a lo que agregó: "Por favor, no insulten más a nadie. Nadie merece recibir odio. A pesar de todo, Thomas siempre ha sido una excelente persona conmigo y con todo el mundo. Merece respeto. Él es una gran persona”.

Rusherking también hizo lo propio en la misma red social. “La verdad, para que quede claro, nunca le fui infiel a Mari, lo qué pasó es que conocí una chica cuando estuvimos separados y al volver no se lo conté y se enteró ahora. Esto se hizo público por error y es algo que debemos resolver en privado. Les agradezco su respeto”, escribió. “Ustedes se merecen la verdad y es esa, todos somos humanos y tenemos errores. Prefiero no andar escondiéndome de nada, ni diciendo algo que no es”, señaló el cantante.