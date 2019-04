Teléfono para Macri: Mirtha dijo que gana Cristina y pidió la cabeza de Durán Barba y Marcos Peña

Mirtha Legrand fue, sin lugar a dudas, uno de los principales bastiones mediáticos de Mauricio Macri durante la campaña del 2015. Aunque por momentos crítica de la administración macrista, la conductora se mostró siempre a favor del presidente y no ocultó su apoyo, incluso durante los momentos más turbulentos de su presidencia. Ahora, en medio de una nueva contienda electoral, la "Chiqui" le bajó el pulgar a su protegido y vaticinó, a su pesar, que será Cristina Fernández de Kirchner quien gane las elecciones.

"A Macri ya no le queda tiempo para revertir esta situación", se lamentó en su mesa. Atento a sus palabras, el periodista Gerardo "Tato" Young la interpeló: "¿Qué creés que va a pasar?". "Lo peor", respondió la "Chiqui" sin dudarlo. "¿Vuelve Cristina?", indagó el periodista. "Lamentablemente, sí", remató la conductora.

Mirtha Legrand, recién en TV: "Va a pasar lo peor, vuelve Cristina"pic.twitter.com/gm3Gm7W9WJ — Juan Amorín (@juan_amorin) 28 de abril de 2019

"Está muy mal el país y la gente está muy en contra, muy desesperada. No encuentro una persona que hable bien de este Gobierno. Yo lo apoyé muchísimo, pero me da lástima, fastidio y hasta rabia que hayan desperdiciado este momento tan maravilloso", sumó, al tiempo que analizó: "Este derrumbe empezó hace unos siete meses, no veníamos tan mal

Pero eso no fue todo. Tal como lo hizo semanas atrás, cuando aseguró que ya no le creía al jefe de Gabinete, la conductora responsabilizó al asesor presidencial Jaime Durán Barba y a Marcos Peña por el fracaso electoral que tendrá Cambiemos este año.