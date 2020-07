Telenoche: María Laura Santillán se distanció de Leuco en vivo, mientras discutía con Cafiero

Después de un fin de semana muy cargado y de expresar su posición en un duro hilo en Twitter, Santiago Cafiero dio el lunes por la noche una nota desde Casa Rosada en vivo para Telenoche. El jefe de Gabinete se cruzó con Diego Leuco, quien repudiaba la participación de Natalia Mercado -la sobrina de Cristina Kirchner- como fiscal en la causa que investiga el asesinato de Fabián Gutiérrez. La fuerte interpelación del funcionario y el momento en el que María Laura Santillán se distanció en vivo de la posición de su colega.

La entrevista al jefe de Gabinete de Alberto Fernández se dio después de la solicitada de Juntos por el Cambio -firmada, entre otros por Patricia Bullrich y Alfredo Cornejo- en la que se habló de un "crimen de extrema gravedad institucional", pese a que el juez que lleva la causa descartó el "nexo político". La primera pregunta, realizada por Santillán, fue en línea con el reclamo de que la investigación sea elevada a la Justicia federal.

"En primer lugar, me gustaría respetar lo que están diciendo la familia, los amigos, los afectos de Fabián Gutiérrez; que es que no se tiña de tironeos políticos este lamentable homicidio, que se esclarezca y que la familia tenga paz. Eso es lo central. El abogado el día de hoy también estuvo dando su versión de los hechos y cómo no encontraba elementos de vinculación política. Lo que se busca en este caso es el esclarecimiento de un crimen brutal. Queremos darle la tranquilidad a los argentinos y argentinas de que la Justicia funciona; de que los culpables de este crimen paguen", respondió el funcionario.

Leuco tomó la palabra de inmediato y le preguntó sobre la actuación como fiscal de Mercado en la investigación. "¿Le parece prudente que sea la sobrina de la vicepresidente de la Nación quien investigue esta causa? Recordemos que el asesinado había declarado en contra de Cristina Kirchner y y ahora está investigando su muerte. ¿Esto le parece lo ideal o debería modificarse a su criterio?", preguntó el periodista, en línea con la vinculación política profesada por la solicitada del partido opositor.

Cafiero recogió el guante. "No veo por qué debería modificarse, salvo que uno esté pensando que hay una connotación política detrás de esto; entonces ahí ameritaría el análisis que estás haciendo. Pero en líneas generales esto no se ve. El tratamiento que le está dando la Justicia indica que es un homicidio de características privadas, que no tiene nada que ver con ningún otro tipo de vinculación", respondió, al tiempo que cuestionó el tratamiento del caso, en especial de los medios opositores al Gobierno, desde que el sábado se encontró el cuerpo del ex funcionario en El Calafate.

"Se intentó hacer durante el fin de semana. Ahora, por suerte, se empezó a bajar el tono. Fue muy lamentable la mirada que tuvo una parte de la oposición con respecto a vincular este crimen con la ex presidenta, vincularlo con nuestro espacio político. Realmente fue muy penoso y nosotros repudiamos eso", explicaba el jefe de Gabinete, cuando Leuco lo interrumpió.

Leuco: "A ver, acá hay una cuestión que no tiene que ver con una vinculación, sino con hechos que son fácticos y que ocurrieron. Si quiere, le podemos quitar los nombres. Aquí un testigo clave declara en una causa contra una ex presidenta, actual vicepresidenta de la Nación. Esa persona es asesinada y en 48 se descarta cualquier tipo de móvil; y además investiga la sobrina de la denunciada. Es curioso".

Cafiero: "Es que no hay ninguna vinculación entre los hechos. Salvo que exista una vinculación, que no la hay. Lo ha dicho la familia, el juez; evidentemente no hay ninguna vinculación entre los hechos que vos estás retratando. Si esto no es así, entonces lo único que queda es una mirada prejuiciosa sobre el tema que se hace desde aquí y que no representa lo que está sucediendo allá. Esa familia necesita paz, encontrar justicia. Nosotros lo que tenemos que hacer, con la responsabilidad institucional que tenemos, es que esa gente encuentre justicia por el crimen".

El momento fue descomprimido por Luciana Geuna, quien interrumpió el cruce para preguntarle al funcionario por el comunicado emitido por el Instituto Patria, en repudio a la solicitada de Juntos por el Cambio. "El presidente y usted fueron muy vehementes en contestar un comunicado de Juntos por el Cambio que habló de gravedad institucional sobre este crimen. Después, salió un comunicado del Instituto Patria, que dice que se 'sobrepasaron todos los límites de la dignidad humana' con el comunicado. ¿Usted comparte esta opinión?".

"Sí, creo que se pasó el límite del diálogo democrático. En la democracia hay disenso, parte del combustible de la democracia es que haya opiniones distintas y partidos políticos. Que haya disputa en la arena política. Ahora cuando uno acusa a un espacio político de generar muertes o de mandar a matar a una persona, me parece que se cruza un límite. Este es el límite que nosotros estamos exhibiendo. Creo que después, gran parte de ese arco político opositor empezó a bajarle el tono y empezó a explicar; y a tomar distancia de ese comunicado. Eso es valioso también. Las dos cosas: para nosotros es repudiable lo que se intentó hacer, ese manejo; por otro lado también es valorable que en el marco de la democracia se encuentre un diálogo distinto, que no sea desde esta acusación".

¿Cómo podrías discutir la política con alguien que te acusa de asesino? Es muy difícil"

Quien tomó la palabra después de la contundente pregunta retórica del funcionario fue Santillán, quien volvió a referirse a la participación de Mercado como fiscal en la causa, pero despegándose de la posición de Leuco, quien insistió en el nexo con la causa de los presuntos cuadernos en la que declaró Gutiérrez como arrepentido. "La propia Mercado debiera abstenerse, simplemente para que no haya ningún tipo de dudas. Lo hubieran hecho nuestros abuelos, ¿no? En la Justicia sobre todo era costumbre tomar estos recaudos, por más que no tenga nada que ver. 'Bueno, se trata de mi tía'. Más allá de que no haya sospechas, es lo que se suele hacer. Para que no se hable, para que no haya posibilidad de especulaciones".

Cafiero: "Yo creo que la familia hoy busca la verdad, no está involucrada en esos tironeos de prejuicios políticos. Me parece que la familia busca la verdad".

Después de permanecer casi cinco minutos en silencio absoluto, Leuco volvió a tomar la palabra y reinstaló la posición editorial que el domingo por la noche tomó Jorge Lanata en su programa Periodismo para todos. "¿Sabe en qué punto está vinculado esto? Que el dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia de la Argentina. Entonces, que sea justamente la sobrina...".

Cafiero: "Pero, ¿eso está en la causa?".

Leuco cambió de tema de inmediato. "¿El dinero de Fabián Gutiérrez de dónde salió?", le preguntó al jefe de Gabinete. "No lo sé, eso lo tiene que investigar la Justicia", respondió Cafiero. "¿Cómo un secretario era multimillonario? ¿Eso usted lo sabe?", reiteró el periodista. "No, nunca lo conocí a Fabián Gutiérrez. Pero vos estás poniendo en un título periodístico en un programa en el día de ayer algo que no existe en la causa, no está en la causa".

Leuco: "¿Qué título periodístico? Es muy simple: aquí la hipótesis es que hubo un robo. Que hubo un intento de robo".

En efecto, dos minutos antes el periodista (tal como se reconstruyó en esta nota) había asegurado: "¿Sabe en qué punto está vinculado esto? Que el dinero que le quisieron robar a Gutiérrez, según la hipótesis que está en la causa, tiene que ver con una de las causas de corrupción más grandes de la historia de la Argentina".

Leuco: "Un segundo le pido. Yo no hablé de la causa por homicidio. Me refiero a lo que planteaba María. Si la persona que fue asesinada brutalmente está siendo investigada por haber sido parte de una causa de corrupción gigante, según investiga la Justicia; igual que la causa por homicidio; comandada en una asociación ilícita por quien ahora es la vicepresidenta de la Nación, no es lo más prudente que la sobrina de esa persona investigue el asesinato. Justamente, para saber si hay vinculación o no debería ser lo más imparcial posible la Justicia. Eso es lo que le estoy preguntando, no se enoje, ni elevemos el tono porque no es la idea".

Tras ser citada en el cruce por su colega, Santillán alzó la voz en vivo y resaltó qué fue lo que ella planteó, a diferencia de Leuco. "Santiago, de mi parte simplemente lo que intentaba hablar de prudencia. Son valores. Prudencia, como una decisión individual de Romina Mercado. Decir: 'Me parece que para que quede todo transparente, me quedo a un costadito".