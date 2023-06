Telenoche y el show del barro: los guiños a Lotocki y los 11 minutos que le dieron a la víctima

Desde hace años que Aníbal Lotocki está en la mira por su falso labor como cirujano plástico y las graves consecuencias que dejó en varios de los pacientes a los que operó. Pero, tras darse a conocer que Silvina Luna se encuentra internada en terapia intensiva hace 15 días, el condenado médico reapareció en la arena mediática para "lavar su imagen" y Telenoche le prestó el living central para hacerlo. Y así, el histórico noticiero desembarcó de lleno en la guerra por el barro, el rating y la discriminación contra las cuatro mujeres que denunciaron y lograron que la Justicia lo condenara.

En diálogo con Nelson Castro y Dominique Metzger, el cirujano intentó defenderse y explicar su versión de los hechos, aunque no presentó ninguna prueba y esquivó cada una de las preguntas vinculadas a lo que fue el juicio. “Esto de que el producto está aprobado y que no tiene nexo causal lo he dicho en muchos programas, por eso opté por ir a la Justicia. La gente que cree en mí, no mira televisión o no se guía por lo que dicen en la televisión”, afirmó y explicó así cómo es que aún hay pacientes que llegan a su consultorio.

"Lamento muchísimo la enfermedad renal que tiene Silvina Luna, me parece terrible. Me imagino que alguien se va a operar porque quiere verse mejor, y que termine con un problema de por vida, yo me siento muy mal. Nosotros no queremos dañar a nadie como profesionales. Si alguien me hubiera dicho que este producto que estaba aprobado iba a causar un problema renal en una sola persona, no lo hubiera usado. No lo uso más hace mucho tiempo”, sumó aunque se negó a pedirles disculpas a las víctimas e incluso las acusó no sólo de mentirosas, sino de querer buscar prensa.

Lejos de hacerse cargo, mientras intentaba excusarse, mencionó sin ser consultado a su ex pareja, una de las cuatro denunciantes. “Mi expareja Pamela Sosa hizo una jugadita para hacerme una denuncia. Lo hizo para entrar a Bailando por un sueño. Alguien la ayudó a truchar análisis para decir que era diabética por el uso de metacrilato. Y ella no me pide perdón por eso. Hay gente que dice que yo lo operé y nada que ver”, difamó.

Desde la producción, ni lentos ni perezosos, aprovecharon el momento y llamaron a Sosa para que se cruzaran en vivo en un diálogo en el cual sabían que iba a arder. "No te vamos a cruzar", le habían prometido a la ex modelo antes de sacarla al aire.

Su plan dio resultado: Telenoche logró un promedio de rating de 8,1 puntos, siendo así su segunda marca más alta en lo que va del año. El encuentro quiso ser disimulado, desde el lado de los periodistas de TN, pero muy bien no les salió. Cuando Sosa ingresó a la conversación a través de una videollamada, la conductora dijo que no “quería hacer ninguna desprolijidad”, por lo cual le insinuó a Lotocki que si quería retirarse del estudio podía hacerlo, porque la idea era “no cruzarlos”.

Tras rechazar la invitación a retirarse, sin más vueltas, Pamela Sosa arremetió contra el condenado médico: “Estás condenado por cuatro años y si estas condenado significa que hiciste las cosas mal. ¿Por qué no te haces cargo? Estuve ocho años al lado tuyo y sé muchas cosas. Como guardabas el polímero, como lo llevaste a Chile, que ahí también tenes problemas… ese polvito que mandaban a limpiar, no sé muy bien lo que hacían porque yo no soy médica y tampoco me metía en las cuestiones médicas”. Y como desde la producción del programa sabían lo que se venía y el rating aumentaba cada vez más, disimuladamente los conductores le decían a Lotocki, una y otra vez, que si quería abandonar el estudio, estaba en su derecho.

Sin pelos en la lengua, la ex pareja del cirujano, continuó. “Me gustaría que me responda, solo quiero que me responda por qué tengo silicona líquida en el cuerpo. Lotocki, por qué tengo silicona líquida que está comprobada y por eso fuiste condenado. Te condenaron cuatro años. De verdad, Aníbal. Entendeme a mí que en el 2016 me entero que tengo silicona líquida de parte de mi ex pareja que supuestamente me quería y me cuidaba y esto, a raíz de esto, me generó a mí una diabetes. Y no solamente a mí. Es una enfermedad autoinmune. Si él se quiere retirar, está todo bien, pero me gustaría que me explique por qué me hizo esto. ¿Por qué lo hace? Un médico está para cuidar la salud, no para esto”, manifestó.

Llegó un momento en el cual la modelo gritaba pidiendo explicaciones, Lotocki hablaba por encima de ella y por su parte, Dominique Metzger le consultaba a la par si quería retirarse para no tener que afrontarse contra su ex pareja. Sin problema alguno, el responsable del malestar de Silvina Luna, le contestó: “No quiero pelearme con ella. Hay cosas que se debatieron en el juicio oral y lo que no se probó en el juicio oral, porque muchas cosas se dicen en televisión, no se dijeron en la justicia. En el juicio oral se demostró que el producto era Polimetilmetacrilato, nosotros mostramos las evidencias, se hizo el estudio analítico, se comparó con el producto que estaba y de hecho, si fuese como ella dice, tendría una condena por colocar silicona líquida que no existe en las 500 páginas del fallo. Y lo de diabetes, ella dice que era diabética desde el año 2012 y ahora dice 2009. Tuvimos que pedir que nos manden los análisis del año 2009 para corroborar que yo decía la verdad, era inaudito”.

Sin embargo, más allá de que los puntos de rating subían y la pantalla de TN ardía con una víctima enfurecida y del otro lado la paz mental de quien la dañó, los conductores tomaron la decisión de despedir al médico para que no pase más por la situación expuesta en la cual lo situaron y rápidamente se retiró del estudio con la cabeza gacha y sin dar más explicaciones de nada. Acto seguido, Sosa continuó con su descargo. “¿En algún momento él pidió perdón? ¿Y saben por qué no lo hizo? Porque es un enfermo psicópata y narcisista, que sigue pensando que lo que hace está bien. Yo vi cuando Lotocki traía las bolsas de polímeros, él mezcla eso con un líquido. Yo tengo aceite adentro de mi cuerpo, porque vale dos mangos y a Lotocki lo único que le importa es la plata”, sentenció.

En concreto, Lotocki recibió por parte del Grupo Clarín una hora y veinte minutos de aire, mientras que la víctima sólo tuvo diez minutos para poder defenderse de todas las acusaciones que el condenado médico vertió en su contra. "Bueno, te invitamos mañana al piso si querés charlar con nosotros", fue el cierre que le dieron los conductores, antes de dar por terminado el tema.