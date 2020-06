Tenembaum se metió en la interna de Telenoche y cargó también contra Pérez y Barili: "Son lamentables"

La decisión de Telefe Noticias de que los conductores del programa, los periodistas Rodolfo Barili y Cristina Pérez, conocieran el resultado del test de coronavirus (Covid-19) en vivo sigue dando que hablar. Quien salió a criticar con los tapones de punta ahora fue Ernesto Tenembaum, que lo calificó como “lamentable”.

Cabe recordar que en Telefe tienen un serio problema, después de que cerca de 30 de sus empleados se contagiaran de coronavirus. Todo se originó, además, como consecuencia de la falta de cuidado en el programa de Lizy Tagliani, El Precio Justo.

"Eso demuestra cómo funciona el foco; si hacés un programa con cuatro invitados por ahí no contagiás, en cambio si hacés uno con 60. Eso merece una reflexión, no quiero cargar sobre eso, pero fue una barbaridad”, dijo el periodista.

Luego de esa afirmación una de las columnistas del programa de radio de Tenembaum en Radio Con Vos, Tamara Petinato, contó que también se sometió a un hisopado luego de haber estado invitada en el ciclo que conduce Verónica Lozano en esa señal.

"En vivo lo hicieron Rodolfo Barili y Cristina Pérez, y no me parece nada de buen gusto, me parece que es buscar el rating; me parece una cosa realmente lamentable, son cosas que se les ocurren a los cráneos de la televisión", cuestionó, y agregó: "Son cráneos porque el noticiero de Telefe no deja de batir récords, y ha reemplazado al noticiero histórico de Canal 13, pero me parece que eso es demasiado".