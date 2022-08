“Tenemos una hermosa…”: la terminante respuesta de Gallardo cuando le preguntaron por Alina Moine

Cuando todos daban por hecho que Marcelo Gallardo y Alina Moine mantenían una relación de pareja en las sombras, las recientes declaraciones de los protagonistas pusieron en duda las suposiciones. Según se contaba extraoficialmente, el entrenador de River y la periodista deportiva habrían comenzando el romance a finales del 2018, luego de que Alina se cruzara con el DT en la fiesta por los festejos de la Copa Libertadores obtenida ese mismo año.

Sin embargo, la confirmación de ese secreto a voces nunca llegó. De hecho, siempre que ambos se refirieron al tema no hicieron más que desmentirlo. Y para no perder la costumbre, volvieron a hacerlo. Consultada por Infobae, la periodista de ESPN fue tajante: “Simplemente voy a decir que lo que dijeron no es verdad. Y que de mi vida prefiero no hablar, elijo cuidarla de lo externo”.

Más tarde, la que quiso indagar sobre el tema fue Luli Fernández, y obtuvo otra respuesta similar: “Yo estoy sola en este momento”, contestó Alina. Pero agregó: “Marcelo Gallardo y yo, sinceramente, somos muy amigos”.

Vale aclarar que Gallardo está separado de su mujer hace 5 años, aunque en un intervalo en que se reconciliaron dieron a luz a Benjamín, el menor de los 4 hijos de la pareja, después de Nahuel, Matías y Santino. Y aunque ya es oficial la separación con Geraldine la Rosa, la ex del Muñeco no se cansa de subir fotos en el Monumental y de demostrar la buena relación que lo une a su ex marido. Tanto, que en los últimos días comenzó a circular que estarían reconciliados.

Consultada por Luli Fernández por este vínculo, Moine prefirió tirar la pelota afuera: “De ninguna manera corresponde que yo te responda algo de la vida personal de él, llamalo a Marce”, le contestó a la ex Súper M.

Siguiendo su consejo, la panelista de Socios del Espectáculo acudió a la fuente y el propio entrenador respondió sobre el asunto: “Respeto y aprecio a la mamá de mis hijos, es una excelente mamá y persona, pero no existe reconciliación alguna. No me gusta hablar de mi vida personal pero son situaciones que involucran a otras personas y por eso elijo contestar. No puedo hacerme cargo de lo que hagan o muestren los demás. Me hago cargo de lo que digo y hago yo”.

Por último, cuando le preguntaron por la conductora del magazine deportivo, Marce coincidió con la rubia: “Estoy solo, con Alina tenemos una hermosa amistad”.