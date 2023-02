“Tengo miedo": Flor Moyano sobre su denuncia por "abuso sexual" contra Juan Martino

Florencia Moyano rompió el silencio y habló sobre la denuncia que le hizo a Juan Martino por dos abusos sexuales con acceso carnal dentro de El Hotel de los famosos 2, reality de canal Trece. En ese sentido, la ex Combate expresó que se siente “sola" con su "alma”, mientras que su abogado Roberto Castillo reveló detalles de la causa y la falta de acción por parte de la producción del programa.

“Tengo miedo, no les voy a mentir. Por momentos me siento muy acompañada y eso me da fuerza. Tengo muchísimos mensajes brindándome apoyo, cariño y empatía; y a su vez siento que estoy sola con mi mente y con mi alma”, comenzó relatando la influencer en instagram.

La modelo sostuvo que no siente el apoyo de las mujeres y que cree que este es uno de los momentos más difíciles que le tocó vivir: “Cada día es una nueva batalla, sin lugar a dudas, la más hostil que me tocó vivir. Vivo momentos difíciles, me siento juzgada, señalada, incomprendida. Me toca vivir lo que tantas veces escuche en boca de otras mujeres, y a pesar de que los Profesionales que me ayudan, trabajan para darme herramientas, no puedo restarle importancia a la palabra de la sociedad. La sociedad que sin querer, simplemente tirando una opinión al aire me lastima y hace que mi camino sea mucho más difícil”.

Por su parte, Castillo -abogado de la influencer- afirmó que si bien la producción del programa emitió un comunicado con respecto a lo sucedido, cree que lo que tenía "que hacer la productora, siendo que tenía la posición de garante, es acompañarla". "La tendrían que haber acompañado a hacerse análisis clínicos porque ella lo pidió y le contó a la psicóloga de ahí lo que había sufrido”, dijo.

Además, el letrado informó cómo fue la secuencia de lo ocurrido y reveló que hubo un hecho puntual que marcó un antes y un después en el comportamiento de Martino: “Hay un hecho que es el disruptivo, que es el abuso sexual con acceso carnal que nosotros denominamos hecho numero seis, donde hay un productor que interviene, al que luego lo echan, y a raíz de eso le permiten a ella tener contacto con su familia. La producción le dio una pseudo contención y pudo hablar con su psicóloga y tuvo una contención diferente”.

Según el relato del profesional, constatado con lo expresado por Moyano, ellos iniciaron una cierta conquista, donde ella dijo que había un histeriqueo, pero la realidad es que “él quería tener relaciones sexuales y ella no. Por lo tanto, él se cansó y comenzó a imponer mediante actos de violencia tendientes a doblegar la voluntad de la víctima, y a limitar su campo de autodeterminación. Por ejemplo, él le toca la cola en la pileta, ella le dice que haces y él la comienza a agredir y a decirte estúpida, infantil, inmadura”.

Por esta razón y en otras de las cuestiones que remarcó en su publicación la ex Combate, es que le "afecta muy fuerte" los comentarios de la gente, no solo de quienes descreen de su relato sino de quienes la insultan por contar su vivencia: “A pesar que de manera consciente, entiendo que debería ser absolutamente irrelevante la palabra de la gente, créanme el dolor aparece igual, es difícil de dominar, y es mucho más difícil de explicarlo en estas líneas. Solo una persona que haya estado en mi lugar podrá entender lo que estoy diciendo”, sentenció.