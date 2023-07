"Tengo muchas razones para estar bien": Karina "La Princesita" y la lucha que mantiene a diario

La historia de Karina "La Princesita" Tejeda, su depresión,y la exposición pública que hizo sobre los ataques de pánico y la ansiedad que vivió en el último tiempo, le dieron fuerza al debate acerca de la salud mental en el mundo del espectáculo. El último domingo, la ex pareja de Sergio "El Kun" Agüero estuvo en el Hotel Hilton para la 51° entrega de los Martín Fierro, y contó cómo es dar esa pelea.

"La verdad que es la primera vez que vengo a un Martín Fierro, estoy conociendo esto, observando mucho, porque es nuevo para mí", reveló ante BigBang la ex panelista de Cantando por un Sueño. Allí confesó que se encuentra "muy bien" y valoró estar cruzándose con otros colegas.

A su vez, precisó que su diagnóstico no es algo que haya superado, sino que es algo con lo que todavía debe convivir. "De hecho no tenía ganas de venir. Pero hace tres días dije: 'No, bueno. Me voy a animar y voy a ir'. Pero es el paso a paso, día a día. Yo estoy bien en este momento. Hay días que no son tan buenos y hay días que son normales, que estás bien", describió Karina.

La artista aprovechó para explicar cómo funciona en su cabeza la depresión y los mecanismos que se le activan cuando se manifiesta en su psiquis. "Tengo muchas razones para ocuparme de estar bien. Lo que pasa que cuando uno está mal esas razones no las ve. Pero obvio, tengo una hija, tengo mi laburo, -mi hija primero- y una familia y amigos que me quieren mucho", reconoció "La Princesita".

Durante la gala, la cantante negó que el exceso de trabajo haya sido determinante para llegar a este estado. "Laburé desde muy chiquita", afirmó. Y luego sintetizó en pocas palabras las razones fundamentales de su padecer. "Pienso que tiene que ver la vida de una, heridas, cosas que no te ocupaste y tenés que sanar", señaló Karina, sin olvidarse de que todavía está "descubriendo" lo que transita.

La semana pasada, Mónica Cuello, la madre de "La Princesita", reveló en LAM cómo fue el peor momento en el cual vio a su hija. "Una vez me pidió, me dijo: 'Mamá, por favor, intername'. Yo llamé para todos lados, no sabía para dónde disparar", recordó. "Kari es muy hermética. Es muy raro que me haya dicho algo así, habrá tenido que estar muy mal. Yo veía que estaba pasando cosas que la ponían mal, que estaba nerviosa", señaló.

Cuello además expuso que ella misma vivió el mismo diagnóstico a los 29 años, cuando se separó del padre de Karina y se quedó sola con dos criaturas. "Después de que me separé no me quedé llorando en una cama, salí a trabajar, había que darle de comer a mis hijos. Yo me sentí libre para poder salir adelante por y para mis hijos. Lo que pasó, pasa en el momento. Después ya está. Sigo para adelante, porque sino no hubiera podido", aseguró.

La presencia de "La Princesita" en su primer Martín Fierro es una demostración más de la pelea que da de forma cotidiana para dar vuelta su diagnóstico y volver a estar plena. Las razones para dar la batalla valen la pena.