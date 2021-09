"Tengo tartamudez y me salvó cantar": la historia de vida de Francisco, el ganador de La Voz

Después de meses de pura competencia y esfuerzo, finalmente Francisco Benítez resultó el ganador de La Voz Argentina, luego de haber superado en cantidad de votos a Ezequiel Pedraza, Luz Gaggi y Nicolás Olmedo.

Casi desde el principio el joven de 22 años conquistó al jurado y al público con su dulce voz, aunque luego también emocionó a todos con su fuerte historia de vida, y lo que significa hoy su presente, ya que también está a punto de convertirse en padre por primera vez.

Aunque ya muchos lo conocen, Benítez saltó a la fama el 27 de junio pasado en lo que se conoce como la audición a ciegas, cuando eligió para su presentación la canción “Todo Cambia”. El primero en darse vuelta fue Ricardo Montaner, seguido por sus hijos Mau y Ricky. Sin embargo, al poco tiempo la Sole se giró también, y la última en hacerlo fue Lali.

Desde entonces, empezó un camino que, lejos de acortarse, se alargó cada vez más. En el medio, el joven se animó a contar parte de su historia, y a corazón abierto, relevó que sufre de tartamudez desde los 6 años. "Me salvó cantar. Lo hago desde los 10 años y es como mi escape para lo que tengo a la hora de hablar. Lo hago porque me gusta y porque quiero transmitirle algo a la gente. No puedo decir si lo hago bien o no", confesó en su momento.

“Tengo 22 años y soy de Colonia Tirolesa. Trabajo en una cooperativa eléctrica de luz. Soy el chico que tiene problemas como tartamudez, lo tengo desde los 6 años y he sufrido mucho al no poder animarme a hablar en público”, así se presentó Francisco esa primera vez, pero luego, con el paso de las galas, demostró que nada podía pararlo.

Incluso, semanas atrás se ganó el elogio de algunos de los jurados. "Sos mi cantante favorito, eso es todo", le dijo Lali y Montaner agregó: "La luz que irradias va más allá de lo que nosotros mismos nos imaginamos, escuchamos y vemos".

Según el participante, por su problema en el habla, durante mucho tiempo no quiso salir de su casa, ya que detestaba tener que hablar con otras personas. De hecho, la mayoría del tiempo lo pasaba encerrado en su cuarto. "Llegaba un punto en el que no quería estar mas en este mundo hasta que un día así como cosas del destino conocí a mi novia, ella fue la que me impulsó a que no me quede atrás”, explicó.

Justamente Rocío, su novia, contó: “Siempre pone lo mejor de él y eso es lo que me gusta. Le pone todas las ganas, la fuerza y lucha por lo que quiere”. “Cuando él sube al escenario es otra persona”, agregó Mariela, mamá de Francisco.

“Cantar me hace olvidar de todo. Mi sueño aparte de ser cantante es tener mi familia, hace poco nos enteramos de una noticia muy linda que es que vamos a ser padres”, reveló hace poco Francisco Benítez, y ahora ya para la llegada de su hija falta muy poco.

Poco antes de haber resultado ganador, en la noche de este domingo Benítez hizo un vivo desde su Instagram, y en primera instancia le agardeció a toda la gente que lo votó y apoyó durante todo el certamen. "Les agradezco por aceptarme como soy, por darme la seguridad de que tengo que ir por más", confesó.

También aclaró que se anotó en el programa para hacer lo que le gusta, que es cantar, y no para dar lastima. "Lo hice para poder estar bien conmigo, para poder dejar atrás todo lo que sufrí y seguir con mi vida. Les agradezco por aceptarme como uno más, siempre quise eso", cerró.