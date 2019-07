Tenía 34 años y pesaba 500 kilos: falleció Maxi Oliva, el primer ganador de Cuestión de Peso

Uno de los participantes más recordados del programa Cuestión de Peso falleció ayer luego de batallar con su obesidad durante más de una década. Se trata de Maxi Oliva, de 34 años, que llegó a ganar el certamen en 2007 cuando logró bajar más de cien kilos pero que falleció con casi 500 kilos de peso.

Allí incluso conoció a su esposa, también participante, y madre de su hija, Vanesa Anabel Rivera. Aunque ganó la primera edición del reality, seis años después Maxi denunció haber sufrido el abandono por parte de las autoridades de la Clínica Cormillitot. En 2010 llegó a pesar 300 kilos. Siete años después regresó al programa cuando su peso ya bordeaba los 400 kilos. El operativo para sacarlo de su casa, en ese entonces, y llevarlo a la clínica involucró a personal de Bomberos, de Defensa Civil y efectivos policiales; incluso se tuvo que demoler una pared para poder sacarlo de su cama ya que se veía imposibilitado de caminar por el peso que tenía.

Pero nuevamente volvió a dejar su tratamiento. A principo de año su esposa denunció nuevamente su caso. Ahora había llegado a los 500 kilos y en las autoridades de Lomas del Mirador, municipio de La Matanza, ya estaban acostumbradas a recibir llamados desde su casa debido a que se descompensaba con frecuencia.

Finalmente su cuerpo cedió ayer. Inmediatamente varios de sus compañeros de programa y varios famosos lo despidieron en las redes sociales. “Se murió hoy Maxi Oliva. Y yo estoy ahí atrás como panelista de Cuestión de Peso. Y todavía hay gente que no entiende que esta enfermedad es la misma mierda. Y se ríen. Maxi tuvo todo el apoyo y las posibilidades de salvar su vida. La clínica Cormillot y su gente y el hospital de Malvinas argentinas y etcs lo trataron años. Y no pudo. Y creo que eso es lo que me da tanta pena, que no pudo curarse, como mi viejo como mi abuela. Y me veo y pienso en lo bien que estoy yo. Y agradezco a mis médicos, analistas y gente querida que no me soltaron la mano y me ayudaron a salir. Maxi, descansa en paz querido“, redactó una de las panelistas del programa, la comediante Costa, en su cuenta de Instagram.

La ex participante del concurso, Lorna, fue quien confirmó la noticia. “Lamento dar la noticia de que falleció un ex compañero de Cuestión de Peso. Maxi Oliva, el primer ganador del programa. Maldita obesidad, enfermedad que lamentablemente padezco, que se cobró una vida tan joven y por la que no se pudo hacer nada a pesar de todo lo que se lo ayudó”, escribió en Twitter.