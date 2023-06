"Tenía cara de psicópata": la hermana de Thiago Medina contó que intentaron secuestrarla

El lunes, cuando la semana recién arrancaba, Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, el ex participante de Gran Hermano, sorprendió a todos sus seguidores con un desopilante video que publicó a través de su cuenta de Instagram. En el mismo, se la podía ver con la cabeza atascada en las rejas de la ventana de una casa, entre las carcajadas y burlas de los presentes.

A partir de esta insólita secuencia, en las redes, muchos y muchas internautas comenzaron a preguntarse "¿Cómo terminó incrustada ahí?"; y fueron muchas más las hipótesis que surgieron a partir de ese momento. Pero lo que parecía ser un instante de distención y risas, se transformó en un escalofriante relato cuando la hermana de Thiago reveló que la habían intentado secuestrar.

Camila estuvo presente en un móvil de Nosotros a la Mañana y entre risas, habló del episodio de la ventana. Sin embargo, el clima festivo se alteró cuando la mujer contó que habían querido subirla a un auto en plena calle. “Hace una semana estaba llegando a mi casa a las nueve de la noche y me paro en una esquina a esperar a una amiga, se paró un auto y me empezó a tocar bocina pero yo no me acerqué. Por ahí sí saludo porque la gente me saluda porque soy la hermana de Thiago y me conocen por eso”, relató la hermana del ex participante de la casa más famosa del país.

“Me decía que me conocía y yo le decía que no sabía quién era. Mi amiga no venía, yo me empecé a poner incómoda y me agarró la mano. Tenía la puerta abierta del auto y me dijo ‘¿cuántos me das de tus cinco minutos?”, manifestó. “Mi amiga llegó y pensaba que yo me lo estaba chamullando. En una de esas él me agarró, me quiso subir al auto y salimos corriendo”, recordó, sobre el mal momento. “No me mostraron ningún arma. Tenía más cara de psicópata”, señaló. Y sentenció: “Lo conté porque la calle está muy fea. Uno puede decir ‘me subo un ratito’, pero no. Yo pensaba, ¿si me hubiera subido, hoy estaría viva?”.

La joven había vuelto a estar en boca de todos debido al desopilante episodio que protagonizó en su casa de González Catán. Resulta que mientras que su hermano posaba ante las cámaras junto a Luciano Castro o Mauro Icardi, disfrutaba de todos y de cada uno de los eventos adonde lo invitan y le dedicaba el tiempo libre a su pareja, Camila sufrió un accidente doméstico y decidió compartir el dramático video de ese momento en su cuenta de Instagram.

Tal y como se puede ver en el insólito y breve clip, la cabeza de la joven quedó atrapada entre dos de los barrotes de la reja de su ventana. "Por meter la cabeza adonde no me llaman", escribió. En el video se puede ver como Camila hace gestos para desdramatizar la situación, mientras que los testigos del momento, entre carcajadas, gritan: "Tirá el cuello para atrás, dale, para atrás, ahí va... Se va a descogotar".

Camila no para de sumar llamativos capítulos a su vida. Ella supo saltar a la fama y no por ser la hermana dé. Y es que de la noche a la mañana, la joven de González Catán, partido de La Matanza, recorrió todos los medios de comunicación gracias a su feroz opinión sobre Daniela Celis, a quien no dudó en definir como "un gato con botas”; por haber sido apuñalada en medio de una discusión con sus vecinos; por la violencia de su padre que terminó detenido; gracias a su breve amorío con el actor de El marginal, Brian Buley o gracias a su postulación para la próxima edición de la casa más famosa del país.