“Tenía un botón”: Carmen Barbieri y Estefi Berardi hablaron del tamaño del pene de Fede Bal

Luego de la separación de Fede Bal y Sofía Aldrey, producto de las reiteradas infidelidades por parte del actor, su madre, Carmen Barbieri, habló sobre el tema. O mejor dicho, sobre su tamaño. Y encima lo hizo acompañada de Estefanía Berardi, una de las amantes involucradas. En la charla, la conductora especificó el tamaño del miembro del joven de 32 años.

Esta mañana, en el programa que conduce en canal Magazine, Barbieri volvió a referirse a su hijo. Mientras discutía con sus compañeros la referencia del término “manicero”, la mujer hizo mención al pene de Fede y afirmó: “Cuando Fede era chiquito tenía un botón, después creció claro”.

Lejos de dejar bien parado a su hijo, o mejor dicho al amiguito de su hijo, Berardi se mostró incómoda y trató de evadir el tema. Algo entendible, ya que la panelista no solo conoce la verdad de la milanesa, sino que además en su comentario, se jugaba su vínculo con el actor.

Entre risas, mientras miles de personas tenían la posibilidad de enterarse el tamaño del pene de Bal, Carmen tuvo una regresión a 1920 y disparó: “La billetera frota frota hace portafolio”. Casi no hace falta aclarar, que todos los hombres presentes se rieron de su chiste, menos Berardi.

Por otra parte, cabe recordar que esta no es la primera vez que Carmen hace alusión al pene de su hijo, y que, de hecho, en otra ocasión utilizó la misma frase para comparar su tamaño. En el 2018, en una entrevista que realizó en Basta de Todo, la “humorista” reaccionó a los comentarios de su propia madre, quién había afirmado que Federico “estaba bien dotado”.

En ese entonces, la mujer comentó: “¿Dijo eso mi mamá? Si ella decía: ‘Este chico no tiene sexo'. Era como las muñecas, no tenía nada. A los nenes algo le cuelga... Yo te estoy contando la verdad. Fede no tenía nada. Y mi mamá decía: ‘Este chico tiene un problema hay que hacerlo ver‘”.

No obstante a sus recuerdos, en la entrevista junto a Matías Martin, Barbieri expresó: "Era un problema. Tiene un botón, hay que hacerlo ver', decía mi mamá. Y yo le decía: 'Mamá es chiquito'. Después siguió creciendo y tenía un botón... Y un día apareció una fábrica de botones, de golpe. Pero fuimos al médico, en serio, algo pasaba. Mi mamá me volvía loca con eso”. Todo este debate sobre su miembro, concluye en una simple pregunta: ¿Qué tendrá cuando las provoca, y que tendrá el petiso que las vuelve locas?