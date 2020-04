Tensión, enojos y fastidio: la razón por la que a Érica Rivas la bajaron de Casados con hijos

Miles de fanáticos se entusiasmaron a mediados del año pasado tras el anuncio del tan esperado regreso de Casados con hijos, la serie que protagonizaron Guillermo Francella, Florencia Peña y sobre todo Érica Rivas en 2005/2006 y que hasta este año le siguió generando rating a Telefe.

Esta última encarnó a la querible y siempre elogiada María Elena Fuseneco, antagonista del personaje de Francella, José Pepe Argentino, quien con sus brillantes escenas cautivó al público. Y es que demás está decir que gran parte de las personas que adquirieron las entradas para ver la obra de la ficción lo hicieron sabiendo que Rivas iba a ser parte de la misma.

Lo cierto es que a partir de la llegada y el avance del coronavirus, las cosas se comenzaron a complicar. Hasta principios de 2019, la tira iba a regresar el año pasado con un formato teatral e iba a contar con todos los protagonistas del icónico show de la televisión argentina. Pero todo cambió cuando Peña fue contratada para encabezar el musical Cabaret.

Esto, sin dudas, generó una grieta entre todos los actores, ya que sin la desopilante “Moni Argento”, la serie no se trasladaría a las tablas. La negativa de la actriz terminó desmoronando todos los planes del resto del elenco. Según se supo, Luisana Lopilato iba aprovechar el receso escolar de sus hijos durante las vacaciones de invierno para viajar al país.

Es decir, el retorno de la sitcom ya había comenzado con el pie izquierdo. Pero a pesar de las internas que generó la decisión de Flor Peña - por ejemplo Francella había dejado entrever que podría ser él el que tuviera otros compromiso ahora- Casados con hijos puso una nueva fecha para su regreso: se iba a llevar a cabo este año y las entradas ya estaban agotadas.

La histórica comedia iba a regresar en junio, julio y agosto del 2020 con todos sus protagonistas, luego de que se pusiera en duda la participación de Érica Rivas (María Elena). El proyecto teatral es producido por Axel Kuschevatzky, quien también trabajó en la adaptación de la serie original norteamericana para la TV argentina, y Gustavo Yankelevich.

Pero el coronavirus, a pesar de que se encuentran agotadas las entradas para ver el formato teatral de la serie, puso en jaque su ansiado regreso. La pandemia obligó a los teatros a cerrar sus puertas y a los argentinos en general –por un decreto presidencial- a mantener el aislamiento y quedarse en sus casas. Y, lógicamente, Casados con hijos no fue la excepción.

Después de una reunión que tuvo Yankelevich con los protagonistas (Francella, Peña, los hermanos Lopilato y De Bellis), en la que dejaron de lado a Rivas, se decidió postergar la obra hasta enero de 2021: la obra, en teoría, arrancará el 15 de enero. Esta decisión, sin embargo, trajo nuevos dolores de cabeza para la producción. Primero fue Luisana Lopilato la que puso reparos en la postergación.

Cabe destacar que la actriz al igual que en 2019- ya se había armado su casa en el país para los tres meses de funciones junto a Michel Bublé y sus hijos. El cantante canadiense y pareja de Luisana enfureció con esta nueva reprogramación y se opuso a que la actriz participe finalmente del regreso. Su enojo era lógico: era la tercera vez que tenía que adaptar sus horarios, shows y trabajo para poder estar libre durante los tres meses que su mujer lleve a cabo la obra.

Por esta razón, fue Luisana la que insistió y, por qué no, apuró a la producción para que anuncien la reprogramación del show para enero 2021 y así su marido no pueda objetar su participación. Pero solucionado este inconveniente, surgió un nuevo problema: la producción salió a afirmar que Érica Rivas finalmente no será parte del espectáculo y culpó a la actriz de ello.

Desde la producción afirmaron que Érica se había comprometido de palabra a integrar el elenco a pesar de sus dudas iniciales pero que como no firmaba su contrato, se decidió que no participe de la obra. Desde ya, la foto de las puertas del Gran Rex con todos los integrantes de Casados con hijos y con la ausencia de Rivas fue tendencia en las redes sociales.

Muchos, no obstante, decidieron reclamar la devolución de la plata por sus entradas. Un reclamo lógico y que la producción deberá enfrentar y enfrentará hasta el día del debut dado que el 100% de las personas que decidieron adquirir los, muy costosos, tickets lo hicieron sabiendo que iban a poder ver al elenco completo sobre las tablas y no con faltantes.

Y además, con el respeto que merecen los Lopilato o De Bellis, el faltante es, junto a Pepe y Moni Argento, el corazón de la sitcom. Pero BigBang pudo averiguar que no fue Rivas la que decidió renunciar a la obra, sino que las autoridades de la misma le mostraron la puerta de salida motivados por una especie de tensión que había entre ella y Francella.

Cabe destacar que Guillermo Francella es el director de la obra de teatro y vio con malos ojos desde un primer momento las constantes objeciones de Rivas para con el guión con la excusa de que era ofensivo para la mujer. “En todos mis trabajos, pero en particular en la propuesta de la obra Casados con Hijos, siempre expresé preocupación y compromiso, no solo por mi personaje, sino por el mensaje general y las ideas que se exponen a través de los chistes”, dijo ayer Rivas.

Además, tanto el protagonista del Robo del sigo como sus compañeros no vieron con buenos ojos que Érica Rivas no fuera al living de Susana Giménez junto con ellos a promocionar la vuelta del espectáculo. A partir de ahí, se originó una fuerte tensión entre ambos.

En un fuerte descargo contra la producción de la obra, la actriz sostuvo que el paradigma de las cosas cambió a día de hoy y “hay cosas de las que ya no nos podemos reír”. Si bien es cierto que Rivas no firmó el contrato, fue Gustavo Yankelevich (productor) quien se hartó de todos los pedidos de la actriz a manos de Malena Pichot que, según él, arruinaban el producto.

Y es que dada su postura femista y al cambio de tiempos -que denuncian y repudian la violencia y las diferencias de género-, Rivas quiso asegurarse de que la obra trataría los temas con responsabilidad, teniendo presente que ya hay cosas con las que no se debe hacer humor.

Para ello, Rivas le pidió ayuda a Pichot, a su vez militante con perspectiva de género, para revisar –y en el caso que corresponda, objetar- el guión escrito por Axel Kuschevatzky y Diego Alarcón, antes de firmar. Por esta razón, la actriz todavía no había firmado su contrato. Rivas fue la única actriz del elenco que pidió cambios en el guion y "más dinero" por su participación, realizó decenas de ellos, y la producción decidió no acceder a ninguno de ellos.

Lo cierto es que, cansados por esta situación, la producción decidió no contar con la histórica María Elena Fuseneco, algo que dejó en claro Rivas en su descargo. “Quiero aclarar que yo no me bajé del proyecto 'Casados con Hijos' en el Gran Rex. Y no es verdad que tengo compromisos laborales que me impidan hacerlo en la nueva fecha anunciada”, señaló la actriz.

Y sentenció: “Antes de empezar la cuarentena, los productores me comunicaron por Whatsapp que no iba a participar, o sea, que me quedaría sin trabajo. Y no fue desde mí que trascendió a la prensa. Sería bueno entonces que se les preguntara a ellos porque tomaron esta decisión”. Lo cierto es que el descargo de Rivas tampoco cayó bien en el elenco, ya que sostienen que se puso en el “rol de victima” cuando simplemente no hubo un acuerdo artístico.