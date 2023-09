Terceros en discordia, mentiras y chats comprometedores: Maxi, Juliana y el operativo Bailando 2023

Si hay una demostración clara de la poca trascendencia que está teniendo el Bailando 2023, son los conflictos low cost que están a su alrededor. Lejos de las picantes peleas de Ricky Fort, ahora en el formato se enfrentan ignotos personajes en busca de fama y pantalla. Uno de estos casos lo protagonizaron Maxi Giudici, Juliana Díaz y, ahora, Camila Lattanzio, quien sería -sin serlo- la tercera en discordia que derivó en la separación de la pareja, y se encargó de demostrar que las acusaciones en su contra son falsas. O, al menos, sostuvo que fue el cordobés quien la buscó cuando aún estaba en pareja con la ex hermanita y actual participante del Bailando.

"¿Existen esos supuestos chats?", le preguntó Horacio Kabak en La Jaula de la Moda. "Siempre de parte de él, de mi lado nunca le contesté. Mismo el día que le pasó esto a Maxi, que ojalá que esté bien, me puteó de arriba a abajo porque Juli me había llamado y yo se lo confirmé", reveló Lattanzio. En el programa mostró a los panelistas todas las conversaciones, las cuales prefirió no hacer públicas. Lo que le "pasó" a Giudici no es más que su supuesto intento de suicidio, el cual está prácticamente descartado luego que, desde el Hospital Ramos Mejía, negaran haberle hecho un lavaje de estómago y reconocieran que solamente había ingerido alcohol, por lo que a las 9 de la mañana se fue sin problemas.

"Esto viene desde hace un montón de tiempo", reconoció Lattanzio, quien expuso que en persona le "había tirado un comentario fuera de lugar". Cuando le preguntaron a qué se refería, ella contestó: "Si a mí me dicen que soy la tentación de alguien, para mí está fuera de lugar", sentenció. "Estábamos en un asado, agarré y me fui disimuladamente. Yo había intentado hablar con Juli personalmente, tengo los mensajes donde le digo 'cuando quieras nos juntamos en persona'. Era mi amiga", agregó.

La bronca de Camila pasa porque la joven de Venado Tuerto había hablado con ella y le había dicho todo lo contrario a lo que dijo después. "El día anterior a que se dé la separación pública, Juli me llama y yo, como no había tenido la oportunidad de verla en persona, se lo confirmo por teléfono. Me dice: 'vos negalo, no digas nada'. Yo al otro día me levanto y me llenaron de mensajes diciéndome que ella lo había contado", recordó. "Me enteré porque lo contó Juliana y supuestamente era mi amiga y fue antes de que se separaran públicamente. Nunca en mi vida me tildaron de gato. Soy una persona con códigos realmente", lamentó.

"Una cosa es decir que te fueron infiel, y otra cosa es decir: 'me separé porque encontré chats con tal', ensuciarme a mí", protestó. "Lo que habrá encontrado Juli. No sé qué vio, pero cuando me preguntó le dije todo. Es como que Maxi me hablaba en incógnita, entonces está todo borrado. Entonces cuando quise pasar el chat, no había nada", explicó.

"Yo no soy boluda. Dejo pasar ciertas situaciones porque no quiero quilombo. Ayer me paró una señora y me dijo: 'Cami, no te tenía metiéndote con personas en pareja'. Y yo en mi vida me metí en relaciones de pareja", ejemplificó la ex Gran Hermano.

Durante su participación en La Jaula de la Moda, Kabak leyó alguno de los mensajes del cordobés. "¿Qué hiciste? Sos lo peor de lo peor. Ojalá tengas lo que te merecés", le escribió, según el conductor. "A mí como que siempre me toman por boluda", se quejó Lattanzio, quien contó que el joven siguió intentando hablar con ella luego de que se hicieran públicos los cruces entre la pareja y ella. Y que así fue como Maxi hasta le escribió desde números privados.

Lo cierto es que Giudici, con un más que supuesto intento de suicidio en el medio, logró su objetivo: estar en el Bailando 2023. "Me informan desde el hospital Ramos Mejia que Maxi no habría sufrido ingesta de ningún barbitúrico y es por eso que no hubo lavado de estómago. El cuadro fue exceso de alcohol en sangre, razón por la cual solo se le aplicó suero y se fue a las 9AM", detalló el panelista Guille Barrios.

Y agregó: "Me aclaran además que, de haber existido sobredosis de pastillas, el procedimiento es inmediato: lavaje de estómago e internación. ¿Hemos sido engañados?". Esto quiere decir que, más allá del discurso lavado sobre la salud mental, Marcelo Tinelli le terminó abriendo la puerta de los estudios de Martínez. Allí se encontrará con su ex. Algo que probablemente sea el objetivo del conductor.