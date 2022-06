Termina el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard: los seis peores momentos del proceso

Parece que hoy llega el momento más esperado por Johnny Depp y Amber Heard ,ya que está previsto que se conozca el veredicto del juicio que inició el actor por difamación contra su ex esposa.

Tras más de un mes de testimonios y debido a la fama del binomio de estrellas que supo ser marido y mujer en 2015, el juicio a cargo de la jueza Penny Azcarate, fue un litigio extremadamente conflictivo y mediático con opiniones de todo el mundo. A horas de la verdad, en BigBang te detallamos los momentos más decisivos del proceso.

La cruda declaración de Amber Heard contra Johnny Depp

Amber Heard declaró el 5 de mayo en el juicio que su ex marido, Johnny Depp, la violó con una botella rota cuando lo acompañó en la grabación de la quinta entrega de la saga Piratas del Caribe. "En algún momento me puso una botella rota en la cara, en el área del cuello, en la línea de la mandíbula. Me dijo que me cortaría la cara", comenzó el relato y luego indicó que el actor le arrancó la bata que llevaba puesta y comenzó la terrible situación de violencia sexual. "Johnny tenía la botella adentro mío. Me la metía una y otra vez. Me decía que me iba a matar", denunció entre lágrimas.

La joven logró escapar, pero al día siguiente encontró las paredes de su casa con mensajes -a los que calificó de "incoherentes"- escritor por el actor con la sangre de su dedo y pintura.

El odio al actor James Franco

Otro de los momentos muy importantes para los 7 jurados de Fairfax en Virginia tuvo que ver con otro ataque que denunció la actriz, quien acusó a Depp de golpearla y patearla mientras viajaban en un avión en mayo de 2014 porque pensaba que había tenido un romance con James Franco: "Me sentí avergonzada. Era la primera vez que me pasaba algo así".

Y siguió Heard en alusión al filme que protagonizaron juntos en 2008 con Franco: "Estaba enojado conmigo por aceptar un trabajo con James Franco. Lo odiaba y me acusaba de haber tenido algo secreto con él desde que hicimos Pinapple Express"

Luego Depp presentó un video en donde se ve una situación comprometedora de cariño entre Heard y Franco.

Kate Moss y su defensa a Johnny Depp

La aparición de la modelo británica Kate Moss casi a último momento, pareci{o un manotazo de ahogado. Recordemos que Moss fue pareja del actor entre 1994 y 1998, y dijo presente en el juicio por pedido del equipo de abogados de Depp para desmentir el rumor aludido por Heard dando a entender que su exesposo había empujado a la modelo por unas escaleras en los años 1990.

Amber detalló una pelea de 2015 con Depp en la que, según dijo, había golpeado al actor ya que el ex Manos de Tijera trató de pegarle a su hermana cuando estaba arriba de unas escaleras: "Justo en mi cabeza instantáneamente pensé en Kate Moss y las escaleras y le lancé un puñetazo", afirmó Heard.

Desde Londres, Moss negó que el actor jamás la hubiese empujado por las escaleras. "Hubo una tormenta y cuando salí del cuarto rodé por las escaleras y me lastimé la espalda", dijo la supermodelo. "Él salió corriendo a ayudarme y me cargó hasta mi habitación y consiguió asistencia médica". Y terminó: "Jamás me empujó, pateó o lanzó por ninguna escalera".

"Este bebé es tuyo": la irrupción de una mujer en el juicio En el transcurso de los muchos recesos durante el litigio en Virginia, sucedió una situación, que podría ser parte momento de cualquier excéntrica película de Tim Burton, en donde una mujer, podríamos pensar en una fan, afirmó a los gritos dentro de la sala que Depp era el padre de su hijo y exclamó: “Johnny te amo, nuestras almas están conectadas”. Tras este hecho, los oficiales de policía la invitaron a retirarse y la acompañaron fuera del tribunal. El testimonio de Johnny Deep sobre la caca del perro de Amber Unos de los momentos más espeluznantes y escatológicos, y casi sin necesidad, fue cuando el ex Don Juan de Marco declaró que la actriz de Aquaman hizo sus necesidades en su cama, como una especia de broma. Heard aceptó la acusación, pero aclaró que fue uno de sus perros, tras ingerir marihuana que poseía el actor.

El origen de la denuncia de Johnny Depp

El actor demandó a Amber Heard por difamación por una columna de opinión que ella redactó para el diario The Washington Post, dando a entender que era víctima de violencia de género. Sin embargo, en ese artículo periodístico no se brindó el nombre del actor directamente. Depp, por su parte, aseguró que ese escrito había "arruinado su vida como actor" y luego Heard, por su lado, presentó una contrademanda por 100 millones por "violencia física y abuso desenfrenado".