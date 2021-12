Termina LAM y se abrió el mercado de pases: el posible destino de Ángel de Brito y el futuro de sus panelistas

¿Todo tiene que ver con todo? En el mundo de la televisión sí. Hace pocas horas, Ángel de Brito confirmó en su cuenta de Twitter que el final de Los Ángeles de la Mañana ya estaba decidido. Después de varias temporadas en El Trece, tras su estreno en mayo de 2016, el programa de chimentos llegaba a su fin el 31 de diciembre de 2021.

La noticia sorprendió porque el ciclo era exitoso, ganaba en su franja horaria en materia de rating y siempre generaba controversia. Según el conductor, el final estaba vinculado a su propia decisión. “Es una decisión mía, personal, el terminar el ciclo acá y me voy de vacaciones. Nadie me creía ayer pero es hora de tomarme vacaciones. Hace 15 años que trabajo de corrido y las chicas son testigos”, afirmó.

La realidad es que la continuidad de LAM se decidió en las altas esferas del canal, la Unidad de Negocios del Grupo Clarín y la cúpula de la productora Mandarina, a cargo de Mariano Chihade. Según dejaron trascender desde Mandarina a este medio, la gerencia de programación de la emisora de Constitución, a cargo de Adrián Suar y apoyado por Pablo Codevilla y Coco Fernández, buscaron achicar los números al máximo.

Por eso le ofrecieron una renovación de contrato por un dinero que no fue ni siquiera evaluado por Mandarina. “Es esto o nada”, le dijeron al marido de Mariana Fabianni. Por supuesto, Chihade no volvió a responder la oferta. Además, la unidad de negocios de Clarín también esbozó un cambio de dirección tras el estrepitoso año de Showmatch. Por eso, buscan una renovación total en la grilla de programación.

Para Chihade la jugada de El Trece tuvo como objetivo que Mandarina quede afuera del canal de forma definitiva. Hasta ahora esa productora ya sufrió innumerables bajas durante el año. Chihade, el marido de Fabbiani, ya estaba enojado por los levantamientos de Mamushka y Lo de Mariana. Tampoco seguirá al aire Periodismo Para Todos (PPT), el programa de Jorge Lanata.

Así fue que Mariano le comunicó a De Brito que su programa tenía un punto final. Pero una crisis, a veces, es una nueva oportunidad. Y eso parece que podría beneficiar a Mandarina, Chihade y De Brito. Pero, ¿qué crisis? La que se desató en América.

Por estas horas, luego de que los trabajadores de América manifestaran de forma interna en contra no sólo del descargo de Antonio Laje (tras las denuncias por hostigamiento, maltrato laboral y acoso sexual), sino también por lo que denunciaron como una "cadena de maltratos" cuya génesis se encontraba en lo que, hasta ese momento, sólo se animaban a definir como "las altas esferas", hubo grandes cambios en el canal de Palermo.

En la noche del viernes, la gerenta de contenidos, Liliana Parodi protagonizó un duro cruce con Guillermo Andino. "El episodio fue súper violento", reconocieron a BigBang trabajadores de la emisora, al tiempo que señalaron: "Ya venía todo mal, pero el cruce fue muy violento y él levantó el teléfono". ¿A quién llamó? A Claudio Belocopitt, quien desde el 2017 es dueño del 40 por ciento del paquete accionario del grupo. 24 horas después, Parodi fue desvinculada del canal.

Ahí aparecen los sucesores al puesto. Desde el fin de semana ya sonaron Rolando Graña, que es empleado del canal y conduce el noticiero; Fabián Doman, que estuvo a cargo de Intratables pero dejó todo para trabajar primero en Edenor y ahora para ser candidato a presidente de Independiente; y, por último, Jose Núñez, histórico productor del canal y con mucha experiencia en casi todos los programas exitosos que tuvo la emisora.

Pero ahora se sumó otro candidato a ocupar el lugar que quedó vacante tras la salida de Parodi y que se asoma de casualidad tras su desvinculación en El Trece: Mariano Chihade. Según los rumores, el dueño de Mandarina sería considerado por las autoridades de América.

En ese sentido, como a De Brito le queda un año más de contrato en la productora, muchos aseguran que desembarcaría en América para hacer un programa. ¿Es posible? Sí. Pero para eso hace faltan varias voluntades. La primera que Chihade llegue al cargo y la segunda que Ángel planee renunciar a su supuesto año sabático en la televisión.

Por otra parte, las panelistas de LAM ya buscan nuevos destinos laborales. Tanto Pía Shaw, Yanina Latorre, Mariana Brey y Andrea Taboada como Cinthia Fernández y Maite Peñoñori se preparan para comenzar el 2022 con aires renovados.

La primera que había anunciado que dejaría LAM (cuando todavía no se sabía que el programa terminaba) fue Maite Peñoñori. La panelista dijo que le costó tomar la decisión y que no sabía adónde continuaría sus labores. Falso. Ya tenía un precontrato con América para sumarse a sus filas.

Una que no planea volver a América porque se fue hace muy poco de esa pantalla es Pía Shaw. De hecho, la panelista había dejado la emisora de Palermo por diversos “maltratos”. Por el momento, tiene un contrato de un año más con Mandarina. En una entrevista, Pía reveló: “Recibí varias propuestas, pero también estoy charlando con la productora, que tiene ganas de mantenerme. Así que veremos todo” .

Por su parte, Yanina Latorre, quien continuará en Radio Mitre con Marcelo Polino, aseguró que todavía no tiene ninguna oferta televisiva. Aunque dijo que tiene arreglado un acuerdo “de palabra” con De Brito para acompañarlo a cualquier proyecto. “Ya arreglé con De Brito de palabra. Estoy adentro en lo que se viene. Yo voy con Ángel de Brito a donde sea. Él me dijo ‘confiá en mí'”, contó en una entrevista.

Para finalizar, Andrea Taboada y Mariana Brey, históricas compañeras de De Brito en BDV, aun no tiene ninguna propuesta. Mientras Mariana se prepara para tomarse unas largas vacaciones, Taboada relató: “Esto es muy reciente, todavía la productora no me reubicó. Me encantaría sumarme a algún proyecto”. Por su lado, Cinthia Fernández no recibió ninguna propuesta. Aunque podría sumarse a otro programa de Mandarina. El destino dirá.