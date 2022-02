¡Terminó todo mal! El enojo de Lizy con su ex, Leo Alturria: "Hoy se te bloquea y elimina"

Durante los últimos días de enero y luego de tres años y medio de relación, Lizy Tagliani anunció con algo de tristeza que la relación con Leo Alturria había llegado a su fin. Fue ella misma quien se encargó de anunciar a través de sus redes sociales la ruptura con el joven, aunque evitó dar mayores detalles de la separación. “Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con Leo Alturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos mucho y seguimos juntos como amigos. Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja y seguiremos siendo felices como amigos si Dios quiere”, publicó la conductora en buenos términos.

Acompañado por una foto con su ahora ex, continuó: “Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir solo que fue una hermosa historia de amor, que continuará de otra forma. El amor mutó pero aún sigue siendo sólido. El no es muy partidario de que cuente pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte, y además para que me escriban solteros”.

En esa misma publicación, Alturria había hecho un comentario para dejar trascender que la separación había sido en muy buenos términos. “Sos terrible, te van a escribir. No lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos", escribió.

Pero las semanas pasaron y, al parecer, las cosas finalmente no terminaron bien entre ambos. "No necesito la plata ni la fama, solo quería que me fuesen fiel. Nada más", dijo Alturria en las redes sociales tan solo tres días después del anuncio de la separación, instalando la versión de que la conductora lo había traicionado. Y en las últimas horas, Lizy explotó en las redes sociales con un posteo que sus seguidores no tardaron en adjudicarle a su ex.

A través de su cuenta de Instagram y visiblemente molesta, Lizy publicó: “Hoy se te bloquea y se te elimina de mi lista de contactos. Creo que merecía al menos un: ‘¿Cómo estás trava? ¿Te fuiste a hacer la próstata?’. Beso y que te vaya como te merecés. Jajajaja La próstata. Me acordé que me tengo que ir a hacer el estudio. Bueno, me sirvió el enojo”.

Días atrás y al ser consultada sobre el "código" que manejaban en la relación, Lizy respondió: “No, nunca tuvimos ningún código. Las parejas son para ser fieles y para estar bien. Es algo que en las parejas no se da: una se pone de novia y se pone en ese estado. No necesita estar coqueteando ni saliendo con otros ni nada, salvo que ya sea algo de la pareja, swingers y esas cosas... Pero no era nuestro caso”.

Además, la mediática evitó referirse a los dichos de su ex contra ella. “No me consta que haya sido para mí, no me consta. A mí no me lo dijo...”. Sin embargo, el movilero fue por más. “¿Entonces por qué contaron?”, quiso saber. Y ella no le escapó a la pregunta: “Porque últimamente éramos muy amigos, estábamos sin amor, ponele... ¿entendes? De hecho, nos queremos mucho. Ahora estamos de verdad en un impasse a pesar de que nos hablamos...”.

Y agregó: “No sé si sigue enamorado, no le pregunté. Pero cuando pase el tiempo me gustaría volver a hablar. Por eso digo: ‘No hablemos ahora tanto, porque empezás a sacar cosas porque estás enojado’. O porque escuchaste algo o viste algo y te perdés en el chisme... Por eso digo, dejemos que pase el tiempo. Sí le mando las fotos de su preferida, que es mi perra Tati. Y hablamos de eso, pero nada más”.

En octubre de 2019, Tagliani presentaba a Alturria como su novio en el programa de Susana Giménez. Al día siguiente, ante las furiosas críticas que recibió su pareja en las redes sociales, la humorista había decidido cortar por lo sano y anunciaba que la relación había llegado a su fin. Pero tan solo horas después, se los vio a ambos, muy acaramelados, en la gala de Cabaret, y no dudó en confirmar que se habían dado una nueva oportunidad.

Pero si bien Alturria había sido presentado en los medios como “rugbier” -pasión que disfrutaba como amateur en un torneo universitario- y empleado contable, la situación laboral del ahora ex mediática era otra y él mismo había decidido aclararlo en una entrevista: es encargado de un inmueble de 15 pisos ubicado en el barrio de Palermo. "Lizy había dicho que yo era empleado contable en una empresa porque creía que era el administrador del edificio, pero soy el portero", comentó.

Desde el inicio de su relación con la conductora de Telefe, a Alturria lo acusaron de “mediático y busca fama”. “Él va a un montón de programas a jugar, de ahí lo conozco, tiene su trabajo, es deportista y además le gusta ir a programas a divertirse. Vino acá a jugar, le escribí por Instagram y nos juntamos a ver un partido de fútbol. Primero fue cariño, aprendí a quererlo y a amarlo y formamos esto”, dijo Lizy por aquel entonces para defenderlo.

Luego de acusar a Lizy de ser infiel, Alturria había afirmado como invitado al programa de Tucu López y Sabrina Rojas que fue él quien "la dejó" a la conductora, ganándose la reprobación y la bronca de los fans de la conductora. "Triste cuando uno sale a ventilar cosas que deben quedar en la pareja o este caso expareja. Lamentable por no decir patético...", señaló un usuario, a lo que Lizy le respondió con sinceridad: "No sé, ¿quién es? El Leo que yo conozco no diría algo así".