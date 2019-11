Testigos, comida, invitados sorpresa y la "última cita" : todos los detalles del casamiento de Pampita y García Moritán

Llegó el día más esperado: Carolina “Pampita” Ardohain se casará esta noche con su novio, el empresario gastronómico Roberto García Moritán, con más de 200 invitados en el lujosísimo Palacio Sans Souci, en el partido bonaerense de San Fernando. Lista secreta, la ausencia de Benjamín Vicuña y la China Suárez y la última “salida” como novios que terminó en un consultorio.

Pampita y García Moritán se casarán esta noche a cuatro meses de iniciar la relación, ante más de 200 invitados especiales, aunque la lista no trascendió y no se sabe públicamente quién es cada uno de los amigos y amigas de la pareja que dirán presente en el lujoso Palacio Sans Souci, ubicado en Victoria, en el partido de San Fernando. “No decimos quién está invitado, es algo privado, lo que se especule no lo puedo manejar. Yo tengo 50 invitados a la ceremonia y 200 después de las 12”, reveló la modelo de 41 años.

De hecho, semanas atrás se supo que la misma modelo había invitado a su ex marido, el actor chileno Benjamín Vicuña, junto a su pareja Eugenia la “China” Suárez para después de la medianoche, aunque no asistirán: él está en Santiago de Chile, donde debió viajar de urgencia debido a que su padre fue internado por un derrame cerebral. Además, desde hace días se multiplican los rumores de separación.

Pampita reveló que habrá 13 testigos del casamiento. “Lo que pasó fue que dijimos ‘¿y si le decimos a tal?’… ‘Y bueno, sí’. Yo hubiera elegido más todavía, pero bueno… siete son míos y seis de Roberto, que no me acuerdo todos los nombres, son todos amigos”, aseguró la modelo. Entre sus amigas que serán testigos se encuentran Oriana Montanelli, Estefanía Novillo, Puli Demaría, María Alveró, Carola Carrasco, Gabriela Alfaro y Luciana Pizzolorusso.

COMIDA PERUANA Y VOLCÁN DE DULCE DE LECHE

Como no podía ser de otra manera, la velada estará acompañada por un exquisito menú que incluirá una entrada de comida peruana, con ceviches, tiraditos, causa limeña y otros platos de La Mar, el restaurante de García Moritán. El plato principal será cordero braseado durante 16 horas con puré emulsionado de zanahorias, jengibre y miel junto a una reducción de malbec con oporto y cebollas caramelizadas.

Obviamente habrá una barra de tragos dispuesta en el jardín, al costado de una gran pista de baile y detrás de las mesas. Y el postre será una verdadera exquisitez: volcán de dulce de leche acompañado con crema de chocolate y avellanas y relleno con frutos rojos.

LA SONRISA DE LOS NOVIOS

La “última cita” antes de casarse incluyó una parada muy especial. Es que los novios no quieren dejar nada librado al azar, y decidieron hacer una revisión de su dentadura, para lograr la blancura perfecta para el día de la boda. Para eso, fueron al consultorio de Guillermo Ardohain, el hermano odontólogo de Pampita, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Tanto Pampita como su pareja se hicieron un blanqueo dental, aunque no es la única “intervención” que tendrá el hermano de la novia, ya que se ocupará de cuidar a sus sobrinos, Bautista, Beltrán y Benicio durante los días en que la modelo permanezca de luna de miel.

Como ya adelantó la novia, el viaje para celebrar el matrimonio será a París, aunque lamentablemente no se quedarán mucho tiempo. “Nos vamos el martes y volvemos el domingo. Serán apenas cuatro días, porque tengo que trabajar”, se lamentó la modelo hace algunos días.

Antes de partir, y ya como matrimonio recién casado, pasarán la noche de bodas en una lujosa habitación del hotel Four Season, en una suit presidencial de 200 metros cuadrados con decoración de estilo francés y pisos de roble.