Teto Medina rompió el silencio: "Siempre fui un boludo y me hago cargo, pero soy inocente"

Marcelo “Teto” Medina fue liberado la semana pasada, luego de permanecer seis días preso bajo la acusación de explotación laboral y reducción a la servidumbre en la comunidad terapéutica "La Razón de Vivir", donde vivían jóvenes con problemas de adicción a las drogas. "Entraron seis o siete personas a mi casa, el trato fue bueno pero no sabía porqué", contó el conductor este lunes en diálogo con Argenzuela.

La Justicia de Quilmes había ordenado la excarcelación de Medina y de otros diez detenidos por la causa de la comunidad terapéutica, aunque sigue imputado en la causa y no puede acercarse ni a las víctimas y ni a las sedes de "La Razón de Vivir" en Berazategui y Florencio Varela, ni de la provincia de Córdoba, "bajo apercibimiento de que se le revoque la excarcelación en caso de incumplimiento", dispuso el juez Adrián Villagra.

El conductor televisivo había sido detenido junto a otras 16 personas el 22 de septiembre en una serie de allanamientos en la ciudad y la provincia de Buenos Aires. "Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, la tele ter lleva a ser un tipo contento, siempre estar bien y arriba, pero no lo pude sostener. Qué pasa, entro a los 48 años en el mundo de las drogas", explicó durante la charla con Jorge Rial.

Y sumó: "No sabía qué hacer con mi vida, la droga te lleva a un lugar dónde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés, y además pasa que el primer paso -y eso los que conocen de recuperación lo saben- es dejar el ego de lado y pedir ayuda. Tuve esa valentía de hablar con mi hija, decirle que papá estaba mal y no sabía qué hacer. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir ´si matarse era esto, yo lo hacía´".

El ex humorista de VideoMatch fue acusado de ser la cara visible de la organización "La Razón de Vivir", para reclutar personas con charlas motivacionales en redes sociales y en varios puntos del país, que luego -supuestamente- eran reducidos a la servidumbre en condiciones infrahumanas. "Sí, cobraba un porcentaje por chico internado: 2500 pesos", admitió, aunque aclaró que "duda" de la investigación hecha por el fiscal del distrito bonaerense de Berazategui Daniel Ichazo.

Días atrás, Medina había declaró ante el fiscal y entregó su teléfono celular a los investigadores. Según se desprende de la investigación, el conductor cobraba diez mil pesos por charla, que eran transferidos a su CBU. "¿Los médicos no cobran? ¿Ustedes no cobran? ¡todo el mundo cobra! Aparte, lo que cobro es simbólico. Por la droga perdí todo. no tengo ni auto. Estuve dos años viendo haber si podía comprarme uno en cuotas. Hasta ahora no encontré ninguno", detalló.

Las frases más importantes del "Teto" Medina

Es muy difícil, creo que todavía no caí pero, haber....sabés qué pasa, si vos rompés algo y te retan, está bien, pero cuando no entendés bien por dónde viene te asustas. Cuando llegaron a mi casa a hacer un allanamiento, cosa que jamás en mi vida viví....tocan el timbre y si no atendés, entran. Entran seis o siete personas a tu casa, el trato fue bueno pero no sabés porqué. Cuando me cuentan y me nombran este lugar, no entendía absolutamente nada.

No lo conté nunca, aunque sí lo conté a los grupos a los que voy porque de eso se trata, de compartir y soltar los dolores. Hace unos años muere mi papá y caigo en una depresión grave. Yo siempre fui un tipo alegre, la tele ter lleva a ser un tipo contento, siempre estar bien y arriba, pero no lo pude sostener. Qué pasa, entro a los 48 años en el mundo de las drogas. Yo tomaba jugo, era deportista y fanático de San Carlos.

No sabía qué hacer con mi vida, la droga te lleva a un lugar dónde no te importa nada, donde sos una basura y no te querés, y además pasa que el primer paso -y eso los que conocen de recuperación lo saben- es dejar el ego de lado y pedir ayuda. Tuve esa valentía de hablar con mi hija, decirle que papá estaba mal y no sabía qué hacer. Había tenido dos o tres episodios personales de estar tirado en la cama y decir ´si matarse era esto, yo lo hacía´.