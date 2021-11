Thelma Fardin apoyó a la novia cubana de Diego y lo liquidó: "No lo podemos seguir endiosando"

Mavys Álvarez llegó a la Argentina para declarar ante la Justicia como testigo en una causa por posible trata de personas iniciada contra el entorno de Diego Armando Maradona. La cubana decidió romper el silencio luego de muchos años en los que no quiso hablar sobre su vínculo con el difunto ex futbolista, el cual duró varios años y comenzó en 2000, cuando el "Diez" llegó al país para comenzar una rehabilitación por su problema de drogas.

La denuncia fue hecha por Fernando Miguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, ante la PROTEX (el ala de la Procuración que investiga delitos de trata), en la cual sostuvo que Mavys Álvarez pudo haber sido víctima de este delito cuando fue trasladada a la Argentina. Algunos de los acusados de esta causa son Guillermo Cóppola, Mariano Israelit, Omar Suárez y Carlos Ferro Vieira, entre otros.

En este contexto, Thelma Fardin -que denunció por violación en Nicaragua a Juan Darthés por un hecho presuntamente ocurrido en el 2009 en dicho país en el marco de una gira de la tira de Patito Feo y que está a la espera del juicio que se realizará en Brasil- se refirió a las fuertes declaraciones de Mavys contra Maradona, la invitó a sumarse al Colectivo y no dudó en brindarle su apoyo.

Cabe recordar que la mujer de nacionalidad cubana confirmó días atrás que Maradona la tenia totalmente aislada en un cuarto y que la golpeaba. “Sí, es verdad que él se molestaba si yo salía, a cualquier lugar, al mercado, fue muy celoso. Yo en su momento también fui muy celosa. Es cierto que me golpeaba, pasó muchas veces, una vez me sacó del comedor a empujones, me metió en el auto y me agarró de los pelos cuando llegamos a la casa", había contado.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Thelma no dudó en arremeter contra la figura del Diez y pidió dejar de "endiosarlo". “Hay cosas que son delicadas para hablar por zoom y si Mavys quiere hablar con el Colectivo está a disposición. En la medida que sea útil porque a veces lo que más necesitas es calma, yo manifesté mi apoyo. A mi me parece que lo más complejo cuando se habla de separar la obra del artista y qué se hace con eso", dijo por su parte Thelma.

Además, la ex Patito Feo resaltó que figuras como Maradona siguen "generando dinero" a pesar de estar muertos y agregó: "Michael Jackson, Woody Allen, nos metemos en una encrucijada. Son ejemplos del horror esas personas. Eso es lo más delicado. Yo mire su fútbol y soy futbolera desde muy chica, siempre me fascinó. Y cuando me enteré de esta historia y otras, a un lado el gol más lindo del mundo. Por sobre todas las cosas, mi solidaridad con la víctima”.

Sin importarle el qué dirán, Thelma apuntó directamente contra Maradona: “Es muy difícil y como sociedad no lo tenemos resuelto. No podemos seguir endiosando a esa figura. Es revictimizante para quiénes nos atrevemos a denunciar. Es como si mañana Darthés protagoniza una novela haciendo de padre. Cómo las pibas lo van a denunciar si está en ese lugar de poder. Lo mismo aplica para todos. Yo hago mi mea culpa también".

Según explicó, en su momento pensó solo en su fútbol, pero que cuando se encontró con estas historias de Diego se dio cuenta que no se habla de lo más importante, que es lo humano. De esta manera, Thelma se sumó a los dichos de Nicki Nicole, quien generó un gran revuelo al cuestionar al difunto DT de Gimnasia durante una entrevista que le brindó al diario El País.

"Conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no", había dicho la artista, convirtiéndose en el blanco de las críticas de parte de los fanáticos de Diego.