Thelma Fardín habló de su estado de salud, de su separación y del juicio a Darthés: “Es un momento complejo”

El 4 de enero, una ambulancia llegó hasta la casa de Thelma Fardín. Minutos después, la actriz fue trasladada de urgencia al Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires. En un primero momento, se habló de una “intoxicación medicamentosa”. Más tarde, desde el entorno de la joven de 29 años afirmaron que se trataba de un “pico de estrés”, producto de la revictimización a la que fue sometida a principios de diciembre, cuando tuvo que declarar en la causa por violación contra Juan Darthés.

Mientras la actriz todavía estaba internada, Sebastián Perelló Aciar, más conocido como "Pampito" confirmó la internación en el ciclo de Carmen Barbieri. "Esto fue el lunes por la noche, aproximadamente a las 22 hs. La ambulancia para Thelma llegó de urgencia a su domicilio, pero es importante aclarar que no tiene riesgo de vida y que el diagnóstico es intoxicación medicamentosa", precisó el panelista de Mañanísima.

Pero esa información fue desmentida de inmediato. En realidad se trataba de un pico de estrés. Para Thelma haber formado parte de la testimonial durante el juicio contra Darthés, con quien compartió una gira de Patito Feo, y lo denunció por haberla violado cuando ella tenía 16 años en Nicaragua, fue un momento muy duro que afectó su salud.

Después de ese hecho, Fardín reapareció en la televisión para dar una entrevista, a una semana del inicio de las audiencias por el juicio, que se retomarán el próximo 27 de enero. En una entrevista con Alejandro Fantino, Thelma dijo sobre su salud y el estrés que le provocó declarar en el juicio: “Es un momento complejo, todavía mi vida está signada por eso, necesito que termine. Estoy batallando hace 3 años calendario y 3 mil años en el cuerpo”.

Enseguida, cuando fue consultada sobre lo que vivió con Darthés y el abuso y la actualidad de la causa, la actriz declaró: “No existe una semana en que no lo piense. Por ahí justo estoy logrando algo en lo personal y siempre viene algún escrito que manda el juez de su parte y yo me entero. En este proceso a mí me interesa mucho saber qué va pasando judicialmente. Podría no interesarme y decir: ‘Tengo grandes abogados y me relajo en eso’. Pero yo soy alguien que necesita saber qué está pasando”.

Y recordó cómo fue el momento en el que recibió una novedad el día de su cumpleaños número 27: “Me llama mi abogada de Nicaragua para decirme: ‘Finalmente lo van a acusar de violación agravada’. En ese momento, todo lo que sucede en la causa no son cosas festejables, todo irrumpe en tu vida y decís: ‘Qué garrón que esté teniendo que pasar por esto’”.

En tanto, sobre el estado de salud y las consecuencias que tuvo en su vida la acusación contra el ex galán de novelas, Thelma afirmó: “Pagué, pago, y espero dejar de pagar en algún momento, un costo muy alto por la decisión que tomé. Como laburo desde muy pequeña conozco a mucha gente que me quiere y que están en esas mesas donde se toman decisiones. Ellos me cuentan abiertamente que sale mi nombre y dicen que no porque está muy ligado a este tema”.

Y continuó sobre la denuncia: “Sentía mucha culpa de no haberlo contado porque vos ves que les sigue pasando a otras personas. Hay un documental que muestra cómo, si le hubieran hecho caso a la primera que habló, a otras no les hubiera pasado. Cuando lo vi me estalló la cabeza. Sentí una responsabilidad y una culpa muy grande. Yo creo que de algún modo obtuve justicia cada vez que una persona se me acerca y me dice ‘yo hablé gracias a que vos hablaste’”.

Por último, habló sobre el final de su relación con Camilo Vaca Narvaja, militante peronista y ex de Florencia Kirchner y de Julieta Ortega, con quien salió durante cuatro meses, y se separaron días antes de su internación: “Justo estos días salió con muy poco rigor periodístico que nos separamos. Y la verdad es que, sin dudas este crimen tiene muchas más víctimas que yo. Yo soy por supuesto la que más sufrió pero más vale que a mi entorno le afecta... No solamente en mis vínculos de pareja se pone complicado. Es difícil, duro, agotador, pero yo estoy rodeada de gente muy hermosa y no quiero darle la entidad a eso de que me marcó para siempre”.