Thelma Fardin habló del pedido de detención a Darthés y denunció la violencia del sistema contra las víctimas

Luego de que la Justicia de Nicaragua solicitara la detención de Juan Darthés en la causa en donde se lo denuncia por abuso sexual agravado, Thelma Fardín celebró la medida, aunque aclaró que es una "afortunada", dado que su caso fue escuchado y respaldado, mientras que otras víctimas de violencia sexuales reciben un descreimiento por parte del sistema.

"Si hay algo que no soy es única, este es un problema que atraviesa a toda la sociedad", agregó al ser entrevistada durante el programa Debo Decir, que se emite por América. “Fui escuchada por todos, hasta por el Sistema. Pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres que enfrentan estos delitos”, sostuvo.

"Esto me agarra en un momento en el que pude volver a lo que hice toda mi vida, a mi profesión. Cuando salió la acusación estaba en rodaje de una película, acompañada por mi equipo de laburo y ahora estoy estrenando una obra. Ayer me enteré a las doce de la noche, rodeada de la gente que amo, y también con la tranquilidad de que mi vida vuelve a tomar un cauce; no sé si normal, porque hay algo que me va a acompañar para siempre. Y más allá de lo que pase con mi caso en particular, que entiendo el peso que tiene para la sociedad, para mí es fundamental trabajar sobre una realidad que no es la realidad de todas", dijo

Fardin dijo que lo vivido en el último año la cambió. "Hay algo que me va a acompañar para siempre. Ahora la militancia feminista ocupa el mismo espacio que la actuación, a lo que me dedico desde los 6 años. Entiendo el peso que tiene mi caso para la sociedad y que sirva para trabajar sobre una realidad que no es la de todas", sostuvo.

Lee más | Orden de captura internacional contra Juan Darthés: por qué no irá preso y la nueva estrategia de Thelma Fardin

Ayer por la mañana se conoció que la Justicia de Managua, Nicaragua, solicitó formalmente la captura internacional contra Darthés debido a que existe suficiente evidencia como para avanzar con la denuncia por abuso sexual en su contra.

Al ser ciudadano brasileño, y al estar actualmente en ese país, Darthés no sería extraditado a Nicaragua debido a que en el país limítrofe constitucionalmente están en contra de extraditar a sus ciudadanos. Por ese motivo la defensa de Fardín, representada principalmente por Sabrina Cartabia, espera que sea la propia Justicia de Nicaragua la que solicite que el proceso continúe en Brasil.