Thelma Fardin, indignada con Axel por negarse a someterse a las pericias

Thelma Fardín se refirió a la denuncia por abuso sexual simple que una joven de Catriel le hizo a Axel por un hecho que ocurrió en 2017. "Es tremendo lo que pasa con Axel, que tenga la posibilidad de no presentarse cuando una hace la denuncia. En este tipo de delitos, la primer persona en ser peritada es la denunciante y no la persona que se denuncia”, remarcó, molesta.

Cabe remarcar que Axel se negó a realizarse las pericias psicológicas que solicitaron los abogados de la joven de Catriel el 31 de octubre. En este sentido, la actriz sostuvo que habría que “rever eso en el sistema porque es absolutamente revictimizante".

"Cuando una se mete en el universo del derecho, más allá de que no soy abogada, a través de lo que me fue pasando pude ver que no se preserva a la persona que denuncia. Es complejo el nivel al que se somete a la víctima”, detalló la ex Patito Feo.

Y agregó: “Si vos mañana haces una denuncia porque te robaron no te van a hacer una denuncia psiquiátrica o psicológica, en cambio si fuiste abusada es lo primero que hacen, incluso física, no importa el tiempo que haya pasado. Yo tuve que someterme a una pericia física 10 años después”.

En diálogo con el ciclo radial De Caño Vale Doble (Radio Rivadavia), Thelma afirmó que no le interesa “tener un diálogo” con Axel u otra persona acusada de abuso sexual. "No me interesa tener un diálogo con ellos, sí con las pibas, con el movimiento de mujeres, ahí tenemos mucho más para decirnos y para hacer”, resaltó la actriz.

Vale destacar que días atrás, Thelma celebró que la Justicia de Nicaragua solicitara la detención de Juan Darthés en la causa en donde se lo denuncia por abuso sexual agravado: “Creo que ni siquiera vale la pena entrar en la lógica de una persona que es capaz de cometer los delitos de lo que se lo acusa. Si hay algo que no dudo es que confío en las mujeres”.

Por otra parte, consultada por si ve posible una hipotética condena contra el cantante, la actriz opinó: "Entramos en un terreno complicado cuando decimos 'que la justicia lo determine' porque cuando vas a las estadísticas de cien casos de abuso uno solo recibe condena y no estamos frente a 99 personas que mintieron sobre si fueron abusadas”.

Frente a esto, para Thelma “estamos frente a un sistema que garantiza impunidad. Así que no te voy a decir que sea la justicia la que decida porque ojalá funcionara. Yo estuve prácticamente un año con incertidumbre de si lo iban a acusar o no (a Darthés). Cuando hablamos sobre estos temas, me interesa hablar de la realidad", sentenció.