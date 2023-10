Thelma Fardin reveló la ayuda de Nico Riera contra el dolor: “Vino a acompañarme para que la lucha no sea sólo sacrificio”

Durante muchos meses, Nicolás Riera y Thelma Fardin decidieron que su noviazgo sea un secreto. Pero en julio todo se terminó y decidieron blanquear su relación con una foto y la frase “Te amo”. Primero fue el actor que publicó dos imágenes combinadas a través de las historias de Instagram. La noticia causó emoción entre los seguidores de “Tacho” y fue una sorpresa hasta para varios de sus colegas, que no sabían que habían iniciado una relación.

Los actores se conocieron porque ambos forman parte de la obra de José María Muscari, Plagio, que tiene cuatro elencos paralelos en escena y el público decid a qué dupla elige ver. Aunque ellos no forman parte de la misma compañía. Riera es coequiper de Esther Goris y Fardin hace de pareja de César Bordón. Pero la buena onda y los ensayos hicieron que se conocieran a fondo.

Ahora, Thelma decidió contar cómo el amor de Riera cambió en parte su vida y la ayuda a superar temores. Sobre todo los vinculados al abuso que sufrió por parte de Juan Darthés cuando era menor de edad. Es que tras la denuncia que hizo hace unos años, la actriz se transformó en un símbolo de lucha pero también sufrió el castigo de ciertos sectores machistas.

Esos insultos y los traumas que les dejó el abuso, hicieron mella. De hecho, hace unos días, durante un congreso denominado Encuentro regional sobre Alienación Parental y Derecho de familia en América Latina y El Caribe y cómo es su lucha y cómo hace para estar mejor tanto en su aspecto profesional como personal.

Por eso, en las redes sociales, Thelma relató: “Hace una semana después de un congreso donde junto a grandes mujeres removimos cosas muy duras, me vino a visitar él, estar en hoteles me cuesta muchísimo”. Y agregó: “Niki vino a acompañarme para que la lucha no sea sólo sacrificio, aunque muchos esperen que solo sea eso”.

En el mismo sentido, eligió las siguientes palabras para terminar el posteo: “Les agradezco a cada uno de los que nos mandan amor, porque saben que amar a veces es lo más revolucionario que podemos hacer. Te amo @nico__riera , qué vida intensa”. Y finalizó: “Elegir ser feliz es a veces el mayor desafío”.