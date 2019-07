Invitada en Debo decir, el programa que conduce Luis Novaresio, Thelma Fardin reconoció que le cuesta conseguir trabajo luego de su denuncia por violación contra Juan Darthés.

"Pienso que mal que estemos en esta situación, pero he recibido muchas cerradas de puerta a raíz del lugar en el que quedé, como agente de cambio. El sistema se termina protegiendo o neutralizando a aquellos agentes de cambio", expresó la actriz.

Fardín reveló que esta semana finaliza su trabajo más reciente, la película La Estrella Roja. "El director fue un valiente en elegirme en este contexto", elogió.

"Afortunadamente hay mucha gente que me conoce porque laburo desde que soy muy chica y que tiene buenas referencias. Es un ambiente en el que me siento muy querida y respetada".

Sin embargo, trajo a colación ocasiones en las que abiertamente se le negó trabajo sin ninguna razón aparente. "Después de que pasó un poco el momento álgido de toda esta locura que se suscitó en diciembre, hubo situaciones muy casuales, como 'Dije tu nombre y dijeron que no, sin tener un fundamento. Sé que es buena, pero no'. Eso es fuerte", relató.

Paralelamente, Fardín lamentó la estrategia de la defensa de Darthés, encabezada por el abogado Fernando Burlando, quien señaló que no existió una "clara negativa" de la en aquel entonces adolescente de 16 años a tener sexo con el actor.

"Más allá de que a mí me revolvió el estómago escucharlo y que no pueda creer que todavía se digan este tipo de cosas y se tengan que dar ciertas explicaciones, yo no sentí que tenía que salir a hablar porque en las redes fue muy contundente lo que le pasó a la gran mayoría de la sociedad que automáticamente decían 'aquellos que no le creyeron a Thelma ahora qué van a decir'. Cuando una tiene la verdad, hay mucha tranquilidad", sentenció.