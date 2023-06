Thelma Fardín rompió el silencio tras el vídeo de Darthés: "En Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%"

Uno de los casos que más relevancia tuvo en Argentina por parte de la sociedad, pero que no fue así en la justicia de Brasil, vuelve a ser foco de atención tras ser absuelto. Después de nueve años de sufrimiento, de mantener el dolor guardado, la bronca atragantada y la conciencia totalmente rota, Thelma Fardín tomó coraje y se animó a denunciar a la persona que había abusado sexualmente de ella a sus 16 años.

En el 2018, la actriz denunció judicialmente e hizo saber el hecho traumático que le tocó vivir cuando era apenas una adolescente. Fue en una gira con la telenovela “Patito Feo” el momento en que Juan Darthés la abusó sexualmente con acceso carnal incluso, mientras él tenía 45 años. Si bien la denuncia fue radicada en Argentina, rápidamente fue trasladada hacia Brasil, lugar en el cual se mudó el actor desde que recibió el aviso de lo que estaba pasando.

Luego de varias idas y vueltas judiciales, finalmente el juez decidió absolver el caso bajo la argumentación de que no se pudo comprobar que haya existido el acceso carnal, pero que si bien podría ser que sí existió un abuso sexual, eso se encuentra prescripto por el paso del tiempo, entonces la causa no tiene justificación alguna como para llevarse a cabo.

Con el correr de estos cinco años que pasaron desde el día en que Fardín ejecutó la denuncia, se mostraron dos caras totalmente diferentes. Por el lado de ella, en cada ocasión que se le presentaba oportunidad, en cada movimiento feminista y cada vez que la justicia hacía algún tipo de movimiento en la causa, se mostraba fuerte y repetía su búsqueda de justicia para que a nadie más le pasara lo que le pasó. Pero, por el lado de Darthés decidió llamarse a silencio hasta que salga el veredicto final y así fue como lo hizo. Una vez que se lo notificó de la absolución, realizó un descargo a través de un vídeo.

"Cinco años, casi cinco años que ya pasaron. Hablarte de la destrucción de la vida, de mi pasado, del trabajo, del daño irreparable, no tiene sentido. Creo que lo sabes y no me voy a quedar en eso porque cada uno tiene sus luchas. Pero bueno, la justicia ya emitió dos fallos y fueron claros y contundentes y por eso quiero agradecer. Agradecer a Dios porque cuidaste a mi familia y a la gente que amo", manifestó.

“Quiero agradecer al equipo que trabaja en el proceso. Gracias por su capacidad y corazón. Gracias Fernando Burlando por tu amistad y por poner el pecho a tanta hipocresía y mentira. El amor no se alegra de la injusticia, sino que une a la alegría de verdad. La verdad existe", señaló.

Rápidamente de ser publicado, fue la abogada de Thelma, Carla Junqueira, quien decidió hablar acerca del vídeo. Sobre el mismo, mantuvo su posición de que Darthés está confundido con su relato y no tiene ni correlación ni razón con lo que declara y a la vez, el juez se equivocó debido a que “no entró en análisis de lo que era los actos libidinosos”, haciendo referencia a la división que hizo entre el abuso sexual y el acceso carnal.

Sin embargo, Fardín decidió romper el silencio, una vez más, y lejos de querer realizar una respuesta directa hacia el actor y su vídeo, agradeció el apoyo, dejó en claro que su camino es el de la verdad y, entre otras cosas, demostró la problemática de Brasil en cuanto a las cuestiones de género. “En Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción”, confesó.

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, la oriunda de Bariloche publicó el descargo realizado, que según se puede evidenciar, al mismo fue escrito un día antes de ser mostrado al público.

“Vengo a agradecerles todo su amor, apoyo y aguante. (Dicen algunos medios que declaré en Tn show, no, es una entrevista vieja). No respondí ni responderé porque no lo amerita. Mi camino sigue siendo el de la verdad, el de intentar cambiar un sistema que le hace daño a millones. Esto ya no es mío, es infinitamente más grande. Ustedes ya me hicieron sentir reparación cuando levantaron sus voces. En cada abrazo que recibo en la calle. Sigo firme, enfocada. Los hilos son cada ves más visibles para muchos. Para quienes no, igual acá estaremos esperando a que abran los ojos”, planteó.

En la misma línea, apuntó hacia el país que tiene como presidente a Lula Da Silva. “Mientras tanto buscamos cambiar un sistema que no da respuestas, que daña, que atrasa y nos condena al silencio. ‘La justicia’ son personas de carne y hueso, en Brasil la tasa de condena por abuso sexual es el 1%. Soy la regla, no la excepción. Por eso voy a seguir trabajando para que mis hijos, los hijos de mis amigos y los de cada persona (piense lo que piense de mi) no se tenga que enfrentar a este sistema violento y desgarrador. Seguimos”, concluyó.