Thelma Fardin se quejó de la vida de Darthés, prófugo en Brasil: "Todo esto es muy injusto"

La actriz Thelma Fardín recordó que Juan Darthés tiene un pedido de captura internacional por haberla abusado sexualmente en 2009, cuando la jovne tenía 16 años y era protagonista de la tira infantil Patito Feo. A casi dos años de la grave denuncia, consideró que es “muy injusto” que el actor no tenga que comparecer a la Justicia por encontrarse en Brasil, país que no tiene convenio de extradición con Nicaragua, donde fue radicada una de las denuncias ya que allí ocurrió la violación.

“Es evidente que todo esto es muy injusto, porque por más que una se someta ante la Justicia, en la forma que funciona la Justicia acá y en todo el mundo, no tengo ni que explicar el por qué de la injusticia”, afirmó Fardin en una entrevista que le brindó este jueves al programa Pampita Online.

Cabe recordar que Darthés se radicó en Brasil - donde nació - por un simple motivo: además de no tener un acuerdo de extradición con Nicaragua (país en donde se habría cometido el abuso sexual) la Justicia brasilera es contraria a la extradición de ciudadanos nativos.

Es por eso que la única forma que quede detenido es que abandone Brasil, algo que ni por asomo buscaría. Esa situación generó que la fiscal que investiga la causa en Nicaragua comience con los pasos legales para que el expediente sea trasladado a Brasil y Darthés sea juzgado allí.

En ese contexto, Fardin se refirió a la falta de apoyo por parte de las instituciones para “sacarse de encima el peso” de tener que estar todo el tiempo traicionando para lograr un resultado.

“El debate que tenemos que dar hoy es dejar de atar a las víctimas a lo que esté haciendo su victimario. Ya está, nosotros seguimos adelante, yo hice la denuncia como correspondía. En algún momento la Justicia o la sociedad nos tiene que sacar el peso. Si no es como estar atada a un ancla que te tira para abajo de por vida”, agregó.

“Por ahora tengo la tranquilidad de saber que a pesar de que la Justicia tiene unos tiempos espantosos, la causa avanza, está activa. Por el nivel de pruebas que hay se sigue avanzando. Es peligroso no confiar en la Justicia. Teniendo todas en contra y sabiendo que el 97 por ciento de este tipo de casos no llega a una condena. Pero más de lo que estoy haciendo no puedo hacer”, concluyó Fardin.

LA CAUSA

Tal y como contó BigBang, la Justicia de Nicaragua solicitó formalmente la extradición a Nicaragua de Darhés, luego de que se pidiera la detención del actor al considerar que había pruebas suficientes para abrir la investigación por ese delito. Sin embargo, el actor se refugió en su país natal, Brasil, que tiene por costumbre no extraditar a los nacidos allí. La medida que tomó el Ministerio Público Fiscal fue confirmada por la abogada de Fardin allí, Eilyn Cruz.

“El Ministerio Público Fiscal de Nicaragua realizó una solicitud al juez, una certificación del expediente judicial donde consta la orden de captura para iniciar el proceso formal de extradición de Juan Darthés”, manifestó la letrada que remarcó que Nicaragua no cuenta además con un acuerdo de extradición con Brasil.

El pedido de extradición sería comunicado en breve mediante la Corte Suprema de Nicaragua a las autoridades de Brasil, que tendrán que responder si lo aceptan o no, debido a que no existe un acuerdo entre ambos países.

Según pudo saber BigBang, las abogadas de la actriz, dan por descontado que Brasil se negaría al pedido de extradición debido a que no sólo no tiene un acuerdo firmado, sino que además no suele realizar esa acción con los nacidos en dicho país. Sin embargo Darthés ahora no podrá abandonar dicho país.

Esto se debe a que la orden de detención ya se encuentra en Interpol por lo que al momento que el actor pise un aeropuerto fuera de Brasil quedaría detenido. Sin embargo el ángulo de la medida es otro, según explicaron. Es que de negarse, como suponen que sucederá, dicho país a extraditar a Darthés lo que sucedería es que todo el proceso penal comenzaría a desarrollarse ahí.