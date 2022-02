Thelma marchó rodeada de Actrices frente al consulado de Brasil: "A mí sola me hicieron pericias"

A raíz de que el Tribunal Superior de Brasil decidiera que no era de su jurisdicción el juicio contra Juan Darthés en la causa de abuso sexual que le inició Thelma Fardín por un hecho que ocurrió durante una gira por Nicaragua, el colectivo Actrices Argentinas convocó a una manifestación que se llevó a cabo el día de hoy en el consulado brasileño bajo la consigna “Mirá cómo luchamos”.

La concentración se llevó a cabo en el consulado de Brasil ubicado en Carlos Pellegrini 1363 y de la misma participó la propia Thelma, quien brindó su testimonio acompañada por Mirta Busnelli, Muriel Santana y el resto de sus compañeras del colectivo. “Sabíamos que la estrategia (de la defensa) fue por todos los medios evitar que se llegue al final, que se llegue a una sentencia; sabíamos que apelarían, pero pensamos que no darían lugar a su pedido porque estaba resulta la competencia, pero no sabemos hasta dónde puede escalar el poder. Apelaremos en la Corte Suprema porque volver a declarar sería muy revictimizante”, avisó la actriz.

Y sumó: "Fue muy revictimizante declarar, la defensa fue virulenta conmigo y fui yo la sentada en el banquillo de los acusados. No dijimos puertas adentro cómo fue pero fue muy fuerte y duro y pensar en volver a foja cero sería un escándalo a nivel internacional porque se involucra a tres países. En la Argentina no podría suceder esto (vuelta atrás en el juicio) y es lo que para nosotros es llamativo. Lo más complejo es que esto se da en tres países y es difícil económicamente de sostener y eso también lo que ponemos en la mesa. Se me dan estas piedras en el camino a mí, que tengo este micrófono y apoyo. Entonces, ¿qué queda para muchas mujeres que están en condiciones de más desigualdad?”.

Luego de aclarar que agotará todas las instancias judiciales hasta obtener justicia, volvió a remarcar que al no ser querellante "no pueden acceder al fallo completo". “Llegamos a una cantidad de testigos... es jugar con el tiempo de los testigos y hasta del propio juez, él (por Darthés) declararía el 18 de marzo, nos llama la atención que esta apelación sea justo antes de llegar al final y a escuchar su palabra. A mí sola me hicieron pericias, la pericia que circuló de él era de parte, lo que significa que era paga por él, a la única que sometieron a pericias fue a mí”, aclaró y agregó que la Justicia de Brasil pide que primero declare ella como testigo y no el actor, que debía hacerlo en último lugar.

Al mismo tiempo, resaltó que se sintió juzgada a declarar que a la justicia de Brasil le falta perspectiva de género: “No se puede frenar en el medio, además deberían notificarme, no tenemos acceso al expediente y no pude escuchar porque las víctimas no tenemos participación, además de lo que pasa, el escándalo es la falta de acceso a a información. No puede ser que adoctrinen a mujeres, personas, hombres, niños, adultos, que se animaron a romper el silencio, porque nos mandan a la Justicia y lo entiendo. Si la Justicia no nos da el paraguas para dejar asentada nuestra palabra, nos están diciendo que no podemos denunciar", dijo.

Y luego de aclarar que probablemente viaje al vecino país y que, si bien no sabe cómo afrontará económicamente todo lo que falta, dará batalla hasta el final, destacó: "Si lo contamos fuera de la Justicia somos nosotras las que somos llevadas a la Justicia por el abusador”. La decisión del Tribunal Regional Federal de San Pablo de hacer lugar a un recurso presentado por la defensa de Juan Darthes y ordenó frenar el juicio que venía desarrollándose en la justicia federal de Brasil fue tomada por los camaristas federales Paulo Gustavo Guedes Fontes y Mauricio Yukikazu Kato. El juez André Custodio Nekatschalow se pronunció en disidencia, en favor de la continuidad del proceso.