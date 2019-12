Thelma reveló que está en pareja y enfrentó los rumores que la vinculaban a su mejor amiga

Thelma Fardín estuvo en boca de todos al opinar sobre la denuncia por abuso sexual sobre José Alperovich que le hizo la propia sobrina del ex gobernador de Tucumán por violación. “Repudio a @JAlperovichOk, que demuestra una vez más su misoginia exponiendo el nombre de la denunciante. ¡Estemos a la altura esta vez y permitámosle el anonimato!”, esribió.

Y sumó, en su cuenta de Twitter: “Que ningún medio levante su nombre, demostremos que crecimos. Alperovich borrá el nombre ya. Valiente la sobrina de @JAlperovichOk, se animó a denunciarlo apropiándose de su historia, poniéndole nombre y apellido al monstruo que le quitaba la libertad. Nos tenemos, no nos callamos más, estamos sanando juntas”.

Luego de esto, la actriz enfrentó una vez más el micrófono para revelar que se encuentra atravesando un buen presente sentimental. "Estoy enamorada", detalló la ex Patito feo en diálogo con Catalina Dlugi, por La Once Diez.

A pesar de que no quiso dar a conocer el nombre de la persona que hoy la acompaña, también enfrentó los rumores que la vinculaban sentimentalmente a su mejor amiga. "No se puede saber de quien todavía. Si bien no soy de guardarme, los vínculos son de a dos”, explicó.

Y agregó: “Hay que respetar a la otra persona. Ahora me dijeron que salgo con mi mejor amiga porque decimos que nos amamos", sostuvo, entre risas. Y para descartar cualquier timo de unión romántica con su gran amistad, sentenció: "Nos morimos de risa”.

La actriz se encuentra protagonizando la obra Nahuelito, en el teatro Método Kairós junto a Victoria Raposo, Azul Araya y Violeta Brener, con dirección musical de Francisco Ruiz Barlett y dirección general de Matías Puricelli.