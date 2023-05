Thiago de GH se peleó con L-gante por Daniela: “Eras mi ídolo hasta que le hablaste a mi mujer”

La semana pasada, Ariel Ansaldo, el ex participante de Gran Hermano, más conocido como Big Ari, celebró su cumpleaños en una mega fiesta dentro de un salón de eventos con muchos lujos y detalles, junto a los ex participantes del reality, amigos íntimos y otros famosos que dijeron presente, entre ellos, L-gante.

Todo parecía total normalidad, si hasta se reencontraron Coti Romero con Romina Uhrig tras su enemistad dentro del programa, pero hubo un cruce que nadie se pensaba que podía suceder hasta que, el viernes por la mañana, Thiago Medina admitió que finalmente sí hubo un intercambio de palabras y reclamos junto al cantante.

Si bien en su momento, luego de la polémica separación de Támara Baez, madre de Jamaica, la hija que tienen en común, se lo vinculó con Wanda Nara mientras ella llevaba una separación temporal con Mauro Icardi, todo eso quedó atrás y el cantante quiso apuntar a la ex hermanita, Daniela Celis, pero muy bien no le fue.

Cuando “Pestañela” salió de la casa, al poco tiempo fue consultada acerca de si un famoso le mandaba mensajes o le respondía historias de Instagram y ella, sin ánimos de mentir, admitió que el único que lo hizo fue L-gante y que lo sorprendió porque en la casa, a pesar de las idas y las vueltas, se la vio muy enamorada de Thiago y apostó a una relación por fuera del reality.

Después de esa versión, fue el papá de Jamaica que decidió desmentir la situación, pero días después, nuevamente Thiago convirtió esa versión en realidad y hasta aseguró que debió tomar la decisión de bloquearlo desde las redes sociales de la novia, ya que no paraba de mandarle mensajes.

Es por eso que, en la fiesta de Big Ari, nadie se lo esperaba pero L-gante asistió y a Thiago no le quedó otro remedio que encarar la situación. En diálogo con el programa A la Barbararossa, el ex participante contó cómo se dio el ida y vuelta junto al cantante de cumbia.

“L-gante nos fue a saludar a nosotros apenas entró. Nosotros estábamos en el fondo de todo y él se acercó. Yo lo saludé porque soy así, si alguien me viene a saludar yo respondo. El me vino a buscar, nosotros estábamos bailando y él se me acercó… me dijo ¿Qué onda turro todo bien?’”, narró.

“Y yo le dije nada, que ya no había onda aunque él antes era mi ídolo. Ahí me preguntó por qué antes y no ahora y yo le respondí ‘vos eras mi ídolo hasta que le hablaste a mi mujer…’”, comentó.

Sin ir más lejos, expuso cuál era su enojo y hasta le ejemplificó la situación de por qué se sintió traicionado por él, a pesar de no conocerse. “Y le dije, mira si fuera al revés… vos estás adentro de la casa, estoy afuera, te hago el aguante y cuando salís te enteras que le estoy hablando a tu chica”, manifestó.

Además, comentó cuál fue la respuesta de Elián mientras él le planteaba la situación. “Las guachas van y vienen, me contestó y yo le dije que para mí no es así”, sostuvo.

“Ahí hablamos, estuvimos hablando para que las cosas queden todo bien y la llamé a Daniela para que esté en el medio y le mostré, para que la vea, que ella es mi mujer”, indicó.

En la misma línea, Daniela interrumpió la conversación y contó que Thiago la puso entre la espada y la pared entre medio los dos pero que finalmente contestó que sí, que ella es la mujer de Thiago, rompiendo así con cualquier ilusión que se podría haber hecho el cantante con ella.