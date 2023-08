Thiago de Gran Hermano tuvo que cerrar su verdulería: “Mis empleados estaban todo el día fumando y tomando”

Tras el final de Gran Hermano, cada uno de los participantes buscó trabajo en donde querían. Algunos eligieron el teatro, a otros se les abrió la puerta de la tele, algunos empezaron un camino como streamers y unos pocos eligieron el bajo perfil. Uno de ellos fue Thiago Medina. El joven cartonero invirtió parte del dinero que ganó en una verdulería que abrió en uno de los centros comerciales de González Catán. Pero el sueño del comercio propio le duró poco. A cuatro meses de la inauguración debió cerrarlo y apuntó contra sus ex empleados.

Mientras disfruta del embarazo de su novia Daniela Celis, que en unos meses dará a luz a unos gemelos, Thiago afirmó que los problemas con sus empleados era una constante. De hecho, el trato con la clientela hasta se había complicado. El joven de 20 años explicó: “La cerré porque no podía ir mucho con todos los problemas que tenía”. Entonces recordó cómo se enteró de los múltiples inconvenientes que sufría a través de redes sociales.

Medina afirmó: “Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo boludeando, tomando, fumando... Entonces, para no quedar mal, cerré”. Al ser consultado sobre contratar a nuevas personas para el local o incluso ir a atenderlo él mismo, Medina respondió contundente: “Sí, la cerré, pero estamos pensando en otra cosa”.

En ese momento, Daniela adelantó que Thiago quiere cambiar de rubro y pretende abrir un comercio de ropa. “Quiero hacer algo con lo que me sienta identificado. Mucha gente me manda mensajes cuando uso una remera o un pantalón. Y si van y compran en otro lado, ¿por qué no hago mi propia marca? Estamos viendo todo con Dani para hacerlo”, afirmó el ex participante del reality.

Igualmente, Thiago tiene la mente puesta en un sinfín de emociones por el embarazo de Daniela. En ese punto, hablaron sobre los nombres que elegirán para sus hijos. En ese punto, Daniela afirmó: “Tenemos una lista de nombres, de hombres y de mujeres. Es difícil conseguir uno y tenemos que conseguir dos. Y el ex cartonero: “De nenes tenemos anotado Ivo y Teo. De nenas también tenemos anotados. Thiago está enamorado del nombre Roma. Yo le dije que me gusta, pero que sentía que estaba quemado. Pero está en la lista”. Y completó: “Sí, a mí me encanta Roma y Laila”. Por su parte, Celis contó: “También me gusta Gema, Amelie y Aimé. Nos gustan nombres cortitos”.