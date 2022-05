¿Tiembla Majul? El nuevo descargo de Casero y la amenaza de Esmeralda Mitre a LN+

El viernes por la noche se vivieron minutos de máxima tensión en el piso de LN+ cuando Alfredo Casero y Luis Majul se sacaron chispas durante el debate que se generó sobre el discurso de Cristina Kirchner en Chaco. El humorista se molestó con el conductor por interrumpirlo en varias oportunidades y tras una sutil burla del periodista, el ex Cha Cha Cha tuvo una violenta reacción y abandonó a los gritos el programa.

"No me tomes por pelotudos porque después te cagás en las patas. Todos ustedes son una manga de.... todo lo que están haciendo en este país, todo lo que vienen haciendo, lo están haciendo absolutamente sabiéndolo. Los periodistas, los políticos, lo saben, saben lo que están haciendo y se están llevando todo", fueron algunas de las frases que lanzó el actor al retirarse.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Desde afuera, les puedo decir que lo que veo es que hay desidia, una forma de tomarnos por estúpidos a nosotros, los que estamos del otro lado de esa pantalla, en nuestras casas. Señores, déjense de joder, nos están robando la República", había dicho antes de su ataque.

"Hay mucha gente que está detrás de los ladrones, que tienen su pauta, su vida, viven perfectamente felices, y son los únicos a los que les va bien: los políticos. Nosotros estamos viendo lo bien o mal que se viste esta persona, lo mal, lo mucho o lo poco que habla", siguió.

Horas después de su participación en la TV, Casero hizo su descargo en su cuenta de Twitter y escribió: "Basta ya de todo esto. Me cansé que se caguen en lo que les digo. Piensan que somos boludos. Y te ponen a la connchanegra de lady Godiva. Y te sacan de la cancha que el hijo de Morales, le dieron 26 palos para plantar Faso. Y vos coméntame al moderado".

Esta mañana, el humorista continuó lanzando dardos: "Cuidado con los payasos, no les falten el respeto. Sigan quemándole la cabeza a la gente. Voy a mostrar quiénes son. Pirotecnia. Contra un fierro. Claro que me cansé. Claro que me cagaron los que voté, Cuando me decís que hable, yo hablo. Eso produce lo que haces... Violencia".

Esmeralda Mitre: "¿Ahora son víctimas ustedes?"

Quien aprovechó el escándalo para volver a subirse al ring fue nada más y nada menos que Esmeralda Mitre. La hija de Bartolomé Mitre, que lleva adelante una fuerte avanzada judicial para recuperar su lugar en la empresa de su padre, compartió un tweet en el que Eduardo Feinmann se solidarizó con Majul por el "horrible" momento y los atendió a todos.

"¿Ahora son víctimas ustedes? Eduardo Feinmann, Luis Majul y Alfredo Leuco. ¿Después de semejante papelón? ¡Por favor! ¡Dicen hacer una cosa y ni entienden lo que hacen! Eso es violencia", disparó Esmeralda, y sumó: "A Alfredo Casero, diga lo que diga, piense como piense. Queda claro que no tienen idea dónde trabajan, en un diario liberal y el diario más importante de habla hispana. Dicho por Octavio paz, no por mí. Qué tilinguería".

Por último, la heredera de Mitre se refirió a su batalla judicial: "La Nación, vergüenza da este diario ya. Juro romperme el alma porque vuelva al menos a ser digno. Les diría que los periodistas del diario no saben dónde están, es un diario liberal, donde cada uno puede pensar como quiere. Majul, Feinmann y Leuco, burlaron y maltrataron a Alfredo Casero. Ignorantes".

NA