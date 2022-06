¡Tiemblan Leuco y Majul! Esmeralda Mitre reveló a qué periodistas "borrará" de LN+

Si algo caracteriza a Esmeralda Mitre (40), además de sus apariciones inverosímiles en el programa de Showmatch, es su frontalidad para decir las cosas. Como buena heredera del patrón (es hija del fallecido Bartolomé Luis Mitre, quien fuera director del diario hasta el día de su muerte), Esme no teme a las represalias y lo demuestra cada vez que se enfrenta a un micrófono.

Ayer no fue la excepción. Invitada al programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, le consultaron sobre la situación que atraviesa el Diario La Nación y la rubia disparó contra la línea editorial.

"Todos tienen que tener un pensamiento plural. No obligarlos a pensar pluralmente, pero no ser extremadamente contrarios a algo, de una manera tan ruin. No voy a hablar de los Saguier, pero sí creo que en el diario, de eso puedo opinar porque es mío, hoy hay casi como un autoritarismo con respecto al periodismo".

Y si de periodismo hablamos, la hija de Blanca Isabel Álvarez de Toledo también se animó a hablar de los trabajadores de prensa que llenan la grilla de La Nación, tanto en el diario como en el canal de televisión. Cuando le consultaron por Luis Majul, no le tembló el pulso para responder: “Yo si tuviera que tomar una decisión con Majul lo sacaría”, respondió tajante.

También le preguntaron por Débora Plager, y aunque no emitió respuesta, su silencio sirvió para mostrar descontento con la periodista. Otro de los que perdería su asiento parecería ser Alfredo Leuco. Aunque no usó esas palabras exactas, Esmeralda contó una anécdota donde tuvo que ubicar al periodista político por confundir los roles que tiene cada uno.

“Estábamos en el recital de Palito Ortega. Vino un fotógrafo a sacarnos una foto con Palito y yo pedí que nos la hiciéramos todos. Encima le dije a Leuco que mi mamá, que es muy antiperonista, era muy fan tuyo. Más allá de la diversidad, si estamos de acuerdo o no con él, lo saludé por ser educada. Y cuando pedí hacer la foto todos juntos, me dijo al oído: “Bueno, ahora que vamos a ser socios”. Y yo le dije: “No, no, perdón. Yo soy tu jefa”.

“Voy a echar gente”

Pero el raid mediático siguió su curso, y otro de los programas que contó con su palabra fue el radial conducido por la Negra Vernaci. Allí volvió a tocar el tema y confesó que ya tiene pensado un nuevo directorio que lleve las riendas de La Nación.

"Ni bien la justicia deje de dormir la siesta y decidan lo que corresponde, ingresaré y haré lo que deba hacer. Ni va a haber maleducados y si puedo, voy a echar gente", comenzó diciendo. Y agregó: "Estamos hablando de gente tilinga, ordinaria, que no es plural, que no es liberal".

Y terminó su idea: "En este tiempo estuve pensando el directorio ideal. Elegí un equipo que es secreto todavía pero es magnífico. Ya me dieron el 'ok' y son personas muy conocidas y muy importantes, que serán los asesores externos de la sociedad anónima, que son los que crean las ideas. Es un equipo que ya está armado".

Lo dicho: a la mugre se la barre con la escoba. ¿Será?