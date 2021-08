Tiene 16 años y más de 1.6 millones de seguidores en Tik Tok: luces y sombras de ser "influencer"

A pesar de que su lanzamiento oficial fue en el año 2016, no fue hasta la llegada de la pandemia del coronavirus y el posterior aislamiento social y obligatorio que Tik Tok cobró gran popularidad entre chicos y grandes. La llegada del COVID-19 y el encierro provocaron que las aplicaciones móviles tomaran un gran protagonismo, debido a que un gran número de personas en todo el mundo decidieron refugiarse en ellas.

Fue entonces que TikTok, entre algunas otras, fue creciendo y captando la atención de cientos de miles de personas alcanzando un increíble número de 689 millones de usuarios registrados en su plataforma a principios de 2021, según reveló el informe Digital 2021 entregado por We Are Social en conjunto con Hootsuite. Vale aclarar que para 2020, Douyin, su app hermana lanzada en China, ya alcanzaba los 800 millones de usuarios.

Lo cierto es que la popularidad de aplicación sigue en aumento hasta el punto de que anunció la incorporación de nuevas funciones de transmisión en vivo con el objetivo de brindar mejores herramientas para los creadores de contenido. De hecho, fue tal el furor que despertó esta red social que muchos jóvenes saltaron a la fama de la noche a la mañana debido a que uno de sus videos fue viralizado por el algoritmo de la aplicación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Este, entre muchos otros, de Iri Prochetto, quien con tan solo 16 años ya cuenta con más de 1.6 millones de seguidores y se prepara para dar el siguiente paso en esta inesperada carrera 2.0: formará parte de un show musical e interactivo con los influencers más importantes de TikTok (entre todos suman más de 6 millones de seguidores en TikTok) en el Teatro Premier y Teatro Broadway de Rosario.

Del evento llamado "Tiktokers en acción" participarán Danelik, Fran Gomez, Jorgito Barrionuevo, Ruti Avalos, Fati Samima, Barby Laliter, Tomi Medina y la propia Prochetto. Cuando comenzó la pandemia todo el mundo empezó a hablar de Tik Tok y yo también quería probarlo", comenzó contándole la flamante influencer de 16 años en una charla que mantuvo con BigBang sobre el repentino cambio que vivió en este año y medio.

Resulta que la oriunda de Santa Fe pasaba sus días cursando el secundario, con el objetivo de comenzar a estudiar psicología al recibirse. Pero todo cambió a partir de un simple video que colgó en la plataforma desarrollada por ByteDance. "Hice un video donde inventé un trend (un término instalado ya en el lenguaje diario de muchos jóvenes para referirse a una tendencia) con una canción en inglés que se viralizó", recuerda.

Y agrega: "¡Lo vieron de todas pertes del mundo!". Actualmente, Iri Prochetto es dueña de una cuenta de Tik Tok que cuenta con más de 1.6 millones de seguidores, pero aclara que antes tenía otra que llegó a alcanzar los 800 mil usuarios. "Tenía otra cuenta antes donde donde me maquillaba sobre Halloween. Usaba sangre y cortes falsos, pero tuvo que cambiar porque Tik Tok me bajaba todos los videos y me querían cerrar la cuenta", recordó.

Según le explicaron desde la plataforma, "creían que me lastimaba enserio y eso incumplía con sus normas". "Tuve que abandonar esa cuenta con 800 mil seguidores y ahora me dedico a la comedia. La verdad es que nunca me puse metas, como likes y reproducciones. Prefiero que todo se vaya dando natural. Mientras que Tik Tok no me baje los videos, todo bien (risas)", explicó.

En ese sentido, remarcó que en los últimos días la plataforma le había vuelto a eliminar un video por inflingir las normas que resaltan que las personas que aparecen en los clips no pueden estar como Dios las trajo al mundo. "Subí un video de comedia y me lo bajaron por ´desnudez o actos sexuales´, cuando estoy vestida ¡y de maestra! haciendo humor", resaltó.

Consultada sobre cuáles son las claves a tener en cuenta para triunfar en esta red social, Prochetto sostuvo que lo más importante es sentir "pasión" por lo que se hace. "Lo más importantes es que te guste lo que hagas, el resto solo llega. Yo amo hacer reír a la gente y maquillarme, pero esto último me requiere mucho tiempo", detalló.

Y sumó: "A diferencia de otras redes sociales, Tik Tok maneja un logaritmo que te permite alcanzar a un gran número de personas sin ni siquiera tener seguidores. Por ejemplo, en YouTube te lleva más tiempo editar un video y yo no sé mucho de edición. Además, para que se haga viral ahí, necesitas que dure más de diez minutos. En cambio en Tik Tok haces cinco videos en 10 minutos y no necesitás tener un millón de seguidores para que el material se convierta en tendencia".

Durante la charla, la joven santafesina remarcó que se lleva "muy bien" con sus seguidores, pero aclaró que el "hate" también existe en Tik Tok. "Me llevo re bien con mis seguidores, pero hay que estar preparado para todo tipo de comentarios en cualquier plataforma. No siempre hay comentarios buenos. Tuve y tengo que lidiar con muchos comentarios de haters", destacó.

Y en ese sentido, explicó que la toxicidad en las redes sociales "nunca" se va a terminar mientras que los famosos "odiadores" se escondan detrás de una pantalla. "Esto no se va a terminar nunca porque siempre va a ver alguno que esté tirando odio. Hay que aprender a convivir con el odio. Me critican el físico o el contenido que hago. Me critican los brazos, la pansa y las piernas. Hay gente que llega a desactivar los comentarios porque realmente hacen mal", resalta.

Al final de la entrevista, Prochetto afirmó que le encantaría seguir dedicándose a las redes sociales en el futuro, pero aclaró que su meta es estudiar "psicología y actuación". "A mi me encantaría seguir con las redes sociales, pero no quiero dedicarme 100% a esto. Quiero estudiar psicología y actuación. ¿Cómo tomaron mis papás esta nueva faceta? Mi maña tiene un poco de miedo, porque te expones mucho en las redes sociales y mi papá no lo entiende. Por ejemplo, él no entiende porque me mandan cosas por canjes, aunque con eso mi mana es más suelta. Igual les gusta y me apoyan al cien por ciento", concluyó.

La novedad más importante es que la aplicación ahora contará con opciones en su función TikTok Live Events, un espacio que les permite a los usuarios y creadores de contenidos interactuar en tiempo real. Entre las nuevas funciones está la capacidad de crear recordatorios con fecha y hora para que las personas sepan lo que verán en una próxima transmisión.