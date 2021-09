Tiene 4.2 millones de seguidores y "couchea" a Mariano Martínez en TikTok: ¿Quién es More Andrade?

Días atrás, Mariano Martínez se animó al baile y debutó en la pista de ShowMatch como invitado especial de Luciana Salazar y Jorge Moliniers para formar el trío necesario para la “salsa de a 3″ en La Academia. “Te presento a toda mi hinchada”, le dijo el galán a Marcelo Tinelli apenas ingresó al estudio y señaló a un costado de la pista, donde estaba un grupo muy numeroso de tiktokers.

Pero el actor entre tantas caras visibles, no dudó en destacar a uno de ellos: "More Andrade es una chica que la rompe toda. ¡Es una ídola! tendrías que hacer un TikTok con ella te digo". Rápido de reflejos, el conductor de El Trece se animó a la propuesta del actor y atinó a responder: "Sí, la conozco por mis hijas. Ahora uno tiene que hacer TikTok con ellos y no ellos televisión con nosotros".

Pero ¿quién es More Andrade? Para responder a esta pregunta hay que destacar que la llegada del COVID-19 y el encierro provocaron que las aplicaciones móviles tomaran un gran protagonismo, debido a que un gran número de personas en todo el mundo decidieron refugiarse en ellas. Fue entonces que TikTok, entre muchas otras, fue creciendo y captando la atención de cientos de miles de personas en todo el mundo.

De hecho, uno de los interesados en la app fue el propio Martínez, quien durante el encierro obligatorio le dedicó gran parte de su tiempo a la plataforma subiendo videos de retos, musicales, de canto y hasta con sus hijos. Lo cierto es que la popularidad de la aplicación sigue en aumento hasta el punto de que ya trabaja en diversas formas de mejorar la experiencia de sus usuarios.

Fue tal el furor que despertó esta red social que muchos jóvenes saltaron a la fama de la noche a la mañana debido a que uno de sus videos fue viralizado por el algoritmo de la aplicación. Este es el caso de More, un joven de Ceres, un municipio de 25 mil habitantes del departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, que suma la impresionante cifra de 4.2 millones de seguidores en TikTok. Una marca realmente impactante.

Fue el amor y la pasión de la santafesina por la actuación la que la llevaron a probar la famosa aplicación china mucho antes de la llegada de la pandemia, pero fue durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio que su popularidad escaló hasta las nubes debido a la gran cantidad de personas que decidieron recurrir a la plataforma 2.0 para matar el aburrimiento. Fue así que en cuestión de meses llegó a seducir a más de cuatro millones de internautas.

Ahora la joven de 19 años se prepara para dar el siguiente paso en esta tan anhelada carrera y cumplir uno de sus más grandes sueños: hacer teatro. Andrade participará el 18 y 19 de septiembre, junto a varios otros tiktokers, de una comedia que se llevará a cabo en el teatro Astral. Los protagonistas serán parte de una suerte de "Academia" donde le contarán al público cómo se preparan y relataran las situaciones que atraviesan en el día a día dentro de TikTok.

Resulta que la oriunda de Ceres siempre anheló convertirse en actriz y fue esa pasión la que la llevó a actuar y bailar en TikTok. Según le contó a BigBang, su sueño es poder vivir de la actuación y para ello, está estudiando la carrera de Actuación y Dirección de Artes Escénicas en el ISEC, que forma actores y directores de escena en teatro, cine, televisión y web; así como también brinda los conocimientos de las técnicas y tecnologías aplicadas a la producción de espectáculos.

Consultado sobre si se vio abrumado en algún momento por la cantidad de gente que lo comenzó a seguir en esta red social, Andrade explicó: "Yo arranqué en TikTok un poco antes de la pandemia, cuando empecé a hacer teatro en mi ciudad. Pero comenzaron a llegar bastante personas a causa de la pandemia. Fue el encierro el que generó que hagamos videos con mi hermana, que son los más vistos en mi canal".

Y agregó: "En el momento que comencé a registrar una gran suba de seguidores sí me vi abrumada. ¡Era impresionante! Llegué a registrar hasta 60 mil nuevos seguidores diarios. Trato de subir si o si por día tres videos esenciales, pero generalmente siempre publico más. Por eso a las personas que están arrancando con la aplicación siempre les aconsejo que sean constantes y perseveren por más que al principio no consigan tantas visualizaciones".

En sus propias palabras, TikTok es una aplicación para mirar videos cortos y entretenerse: "Generalmente a mis abuelos o a las personas de mi familia que no entienden de qué va este mundo, les explicó mostrándoles con el celular cómo es la aplicación. Ahí les cuento que se suben videos, en su mayoría 15 segundos porque la gente se llega a aburrir si son más largos. Por ejemplo, les muestro bailes o comedia. Que son los gustos que a mí me atraen de la plataforma".

En ese sentido, coincidió al explicar que la aplicación china te permite alcanzar a un gran número de personas sin ni siquiera tener seguidores, a diferencia de Youtube -explicó- que necesitas que el video dure más de diez minutos para que se convierta en viral. "En TikTok se disfruta más el contenido porque se puede ver mucho más material en menor tiempo. Además, la mayoría de los influencers se encuentran en TikTok", resaltó.

Además, señaló que el público de ambas redes sociales es muy diferente y sobre cuáles son las claves a tener en cuenta para triunfar en TikTok, destacó la "constancia". "Me pasa que en YouTube tengo un público más adolescente, pero hay chicos de ocho años o más chicos también que me siguen en TikTok. Como claves, resaltó la constancia, tratar de que el video tenga diferentes planos y filtros para hacerlo más dinámico y atrapante, y buscar el apoyo de familiares o amigos", explicó.

En el caso de Andrade fueron su papá y su hermana, Galilea, los que se coparon en ayudarla a generar material en esta red social. De hecho, los videos con ellos son los más vistos en su TikTok, alcanzando hasta el millón de vistas. "Cuando hago videos con mi familia es algo más natural, grabamos situaciones o momentos cotidianos. Pero cuando estoy sola, le dedico más tiempo, armo un pequeño guión y trato de ponerme mucho humor", resaltó.

Durante la charla que mantuvo con este portal, la joven remarcó que busca que la gente se sienta "identificada" con ella, aclaró que generalmente no recibe "hate" de parte de sus seguidores, pero sostuvo "que hay personas a las que se la critican por todo y la mejor forma de evitarlo es ignorar estos comentarios de odios que solo buscan hacerte mal".

Durante los últimos minutos de la charla, More Andrade no dudó en referirse a su amistad con Mariano Martínez, a quien destacó por su sencillez y gran corazón. "Fue muy loco y todavía me pregunto cómo surgió esta amistad con Mariano. En 2015 era realmente muy fan de Mariano Martínez en Esperanza Mía. Quería conocerlo y ahora que estamos haciendo videos juntos y en todo esto, digo ´¡guau qué loco!´".

Tal y como explicó, la relación con el galán surgió en plena pandemia, cuando el actor comenzó a incursionar en TikTok y se topó con algunos videos de la influencer en la plataforma. Fue entonces que intercambió algunos mensajes con ella para pedirle algunos consejos y desde entonces su amistad no paró de crecer. "El me conocía de TikTok, nos empezamos a conocer en redes y le empecé a dar algunos tips para los videos que hace él en su canal", detalló.

A su vez, señaló que a Mariano "se lo critica demasiado y muy injustamente por hacer lo que le gusta" en las redes y sobre su breve participación en La Academia de ShowMatch, donde conoció a Marcelo Tinelli y hasta se animó a hacer algunos TikTok con los famosos, como Luciana Salazar y Jorge Moliniers, concluyó: "Lo quiero y lo respeto. Es un gran profesional, compañero y amigo, que nos abrió las puertas y nos permitió mostrarnos en distintos lugares. Nuestra visita a ShowMatch fue realmente muy linda. Nunca había ido al estudio y estoy agradecida con Marcelo (Tinelli) porque nos dio la oportunidad de promocionar la obra. Jorge (Moliniers) y Luciana (Salazar) son muy buenas personas. Fuimos como invitados de Mariano y él nos los presentó, son muy buenos profesionales y fueron muy humildes y respetuosos con nosotros. Creo que van a ir a ver nuestra obra en el teatro Astral".