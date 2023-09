"Tiene desprecio por la vida": apareció otro denunciante de Lotocki y pidió su detención

Pellegrini y Córdoba. En esa esquina atendía Aníbal Lotocki, quien fue conocido durante años como el “cirujano de las famosas” debido a la gran cantidad de celebridades que lo "elegían". Ahora, con el diario del lunes, lo llamaríamos “el asesino de las famosas” porque desde que Silvia Luna dejó este mundo tras haberse intervenido con el médico, las denuncias contra el falso cirujano no paran de caer.

En las últimas horas se sumó un nuevo denunciante que no es argentino, pero que sí viajo hasta aquella maldita esquina para “configurar” nuevamente su cuerpo: se trata de Raphael Dufort que denuncia haber sido operado por Lotocki en dos oportunidades, la primera en 2008. La denuncia que realizó el coreógrafo uruguayo es por homicidio agravado en grado de tentativa con dolo eventual. En ella, Dufort afirma que solo acudió al médico argentino “para una consulta por una cirugía de nariz, rinoplastia”. Según detalló, Lotocki “instó a que me realizara otras intervenciones más notorias, a pesar de que yo no se las haya ni siquiera sugerido”.

En una entrevista para un medio uruguayo, Dufort confesó que estaba muy sensible anímicamente por una mala praxis que ya le habían hecho en su país y es a través de una publicidad en una revista que descubrió el consultorio de Lotocki. Al llegar ahí, el médico le habría dicho que su cuerpo cambiaría “de un día para otro”, lo que no sabía era que esos cambios lo expondrían a diferentes y peligrosas consecuencias.

La denuncia sigue: “La intervención más nociva, tóxica y envenenante la sufrí a partir del 6/6/2008”. El testimonio es muy parecido al que cuentan algunas aristas argentinas, como las hermanas Vicky y Stefy Xipolitakis: “Un día después de la rinoplastia, me citó nuevamente para aplicarme algo que hasta el día de hoy desconozco, porque a mis preguntas el denunciado, quitándole importancia, me contestaba que cada parte del cuerpo él realizaba preparados diferentes”.

Dufort confiesa: “Allí comenzó mi calvario sin saber qué ello era solo la antesala de mi sentencia de muerte, sin otra salida posible ni hoy ni nunca”. Angustiado, preocupado y sin muchas salidas, el empresario uruguayo se pasea por los canales de televisión argentinos y del país vecino contando su historia que no termina en 2008, sino que sigue en 2014.

Es ese el segundo año en el que Dufort se interviene con Lotocki, quien le habría dicho que al momento de la colocación de un producto -que después se supo era metacrilato- se reabsorbería a los cinco o seis meses. Esto nunca ocurrió. Entre las penas y dolores por el sufrimiento causado por Lotocki, Dufort no tiene miedo, pisa fuerte y le pedirá al Juez “la pena de reclusión o prisión perpetua en grado de tentativa”.

La denuncia termina con una potente frase: “Solicito en el plazo que estime corresponder el Sr. Juez a cargo, se disponga la detención del aquí denunciado en los términos y los argumentos expresados. El desprecio por la vida, no solo lo ha demostrado con mi caso, sino además con los miles de personas que están sufriendo, al igual que en mi caso, un irremediable camino hacia la muerte segura”.

El rol de la esposa de Lotocki

Además del caso de Dufort, Pamela Sosa, Silvina Luna, Mariano Caprarola, las hermanas Xipolitakis, se suma Fran Mariano, ex participante de "Cuestión de Peso" (programa en el que las personas competían para ver quién bajaba más rápido de peso). Mariano contó que Lotocki nunca actuó solo, a su lado estuvo su esposa María José Favarón que interactuaba con los pacientes y presenciaba varias intervenciones quirúrgicas según contó el famoso.

El relato del ex “Cuestión de Peso” cala en lo más profundo del perverso sistema que usaba Lotocki para operar: se aprovechaba de todos aquellos que tenían la autoestima baja, estaban vulnerables por situaciones de estrés y presión mediática o simplemente se sacaba provecho de quienes no tenían recursos suficientes.

Una de las poblaciones más vulneradas en nuestro país es el de las mujeres trans: en Argentina, la expectativa de vida de este colectivo es de hasta 40 años y, uno de los causales de que esto sea así es la cantidad de intervenciones quirúrgicas que se realizan para tener un cuerpo con una expresión de género más feminizada. Ante la desesperación por conseguirlo, muchas mujeres trans acceden a operarse con médicos como Lotocki.

Según Mariano, la esposa de Lotocki le había comentado: “Acá las que dejan la plata son las trans que están abajo de los puentes, vienen agarradas a palos y Aníbal las opera”. Ante semejante barbaridad, el famoso pidió disculpas anticipadas: “Con perdón de la expresión y con todo el amor y el respeto a la comunidad trans, que siempre me han apoyado para que salga adelante”.