“Tiene menos carne que la Canasta Básica”: la acusación contra Camila Homs por cuentas truchas para atacar a Tini

El escándalo parece no tener fin. La obtención de la Copa del Mundo en Qatar 2022 y el gran desempeño de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina rompieron con la frágil paz que había conseguido con su ex pareja Camila Homs. En el medio, la celebración con Tini Stoessel y las incontables demostraciones de amor hicieron que la aparente calma se transformara en odio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La rubia ya se mostró cantando en contra de Tini en la madrugada de Punta del Este. “Tini se la come, Cami se la da”, entonan los jóvenes en un parador de moda en Uruguay mientras ella se ríe, alienta y los graba. A eso se le sumó una supuesta cuenta de Twitter con su nombre en el que escribió: "Tini Stoessel sos una terrible put* y tu marido un terrible pelotudo no te acordas cuando medio plantel te llenaba el cul* de leche".

Pero antes de eso, se filtraron chats en donde Homs habla con su ex e insulta a la cantante con todo. "Merecés lo peor vos y la drogadicta de tu novia que se cog.. (Sic) a medio plantel de Argentina y a la mitad más una de las cantantes merque... como ella. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos” y “Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. Quedate bien tranquilo, no vas a tener más” fueron dos de los textos que le envió por WhatsApp al mediocampista.

Ahora, un usuario de Twitter asegura que Camila armó y utiliza cuentas falsas para “acosar y hostigar” a Tini y a De Paul. Según la cuenta llamada @moskigna, en cuya vía se describe como “fan y admiradora de la estrella máxima Lady Gaga. Hago periodismo y producción”, Homs habría creado diversas arrobas en Twitter e Instagram para comentar fotos e insultar a su ex y a su novia.

En el hilo de Twitter en el que acusa a la modelo, se lee en un comienzo: “Cami Homs todo este tiempo usó cuentas falsas para ac0sar y hostigar a De Paul y Tini. SIEMPRE bajo el nombre ‘Andrea Refrigerio’ y repitiendo el user ‘Familia_1er0’, donde se escribe así misma, insulta a T, y presten atención a algo q se repite mucho: RUBIOS OJOS CELESTES”.

A eso le sumó: “No solo las cuentas están en IG, sino en Tw. Pongan en el buscador: ANDREA REFRIGERIO y les saldrán muchas ctas con este nombre, las revisan y solo se encontrarán con mensajes de 0DI0 hace T, y con una obsesión por De Paul. Horarios por ej. Revisen. Miren el user siempre el mismo”. Ahí se ve en un captura el nombre “Andrea Refrigerio” con distintas cuentas con la palabra “Familia 1ro” con distintas variaciones.

En ese punto, @moskigna, que mantiene su anonimato, también explicó que tuvo cruces en Twitter con una de las supuestas cuentas truchas que maneja Camila. “Un día me agarré con esta cuenta, y en sus argumentos siempre lo mismo. El color de piel por sobre todas las cosas. Acá prácticamente le desea la Mword a los posibles futuros hijos de De Paul y Tini”.

Y agregó: “El tuit original está acá, aún no lo borró. Recuerden siempre el user y el nombre. De por sí hay muchas cuentas con ese seudónimo y el mismo comportamiento. La clave para descubrirla, fue en Insta”. En dicha pelea tuitera, una de las tantas cuentas de “Andrea Refrigerio” insulta a Stoessel: “Vos tenés que entender q a los hombres les gustan las minas con carne. Tu ídola es 1 cachivache. Tiene menos carne q la canasta básica del gobierno. Solo Camila pudo darle hijos y se los dio rubios y de ojos celestes. Cuando la Triple P tenga hijos, si nacen vivos, serán morochos”.

El otro descubrimiento de la cuenta @moskigna está vinculado a supuestos errores que Homs habría cometido durante el manejo de las cuentas falsas en Instagram. Supuestamente, la modelo habría respondido en comentarios como si fuese su cuenta original cuando en realidad lo hacía desde otra. “Me puse a revisar la cuenta de Camila, y se ve que se olvidó de cambiar de cuenta y me doy con esto. ‘Te muestro por Dm’ de parte del mismo user. Al revisarlo nuevamente lo mismo. Nombre igual. Andrea Refrigerio”, publicó el usuario de Twitter.

En el mismo sentido, sumó más ejemplos, y explicó que cuando quiso averiguar información sobre las cuentas, las dos tienen un celular de verificación que termina de la misma manera: “Hay varios comentarios donde se equivoca de cuenta. La prueba principal fue en Insta donde intenté tener info de ambas cuentas. Y QUE CASUALIDAD en ambas dos me tiró estooo!! QUE RAROOO terminan en números iguales, me acordé de Evangelina Anderson”.

Además explicó que los errores al responder en los comentarios de Instagram son varios. Y publicó: “En Insta otra vez parece que se confundió. La halagan y salta ‘familia_1ero’ o Andrea Refrigerio con un ‘Gracias’”. Y sumó sobre la aparición de su media hermana: “Esto no queda acá y con esto LO CONFIRMO. En Twitter no pudo ocultar su asc0 sobre Chiara Homs. Su media hermana no reconocida y abandonada por Horacio Homs. Según Camila los Stoessel contrataron a Chiara para que se hable de los HOMS”.

En otro punto, la cuenta de Twitter explicó sobre las supuestas publicaciones de Homs: “Que casualidad en el tuit anterior también usa la palabras ‘merqueros’. Donde hace poquito se refirió así sobre T y sobre las cantantes de este país.Me sorprende como muchas personas no pueden ver más allá y se quedan con una imagen de Camila de ‘Buena madre’. Una persona q usa a los hijos, no solo con edits en sus cuentas falsas, sino por ejemplo tirando indirectas en pleno mundial. ‘Otra Z0rra ocupa mi lugar’”.