"Tiene para rato pero está consciente": Capristo habló de la salud de Silvina Luna

En los últimos días, la salud de Silvina Luna empeoró repentinamente cuando se mencionaba una leve mejoría, tras llevar más de tres meses internada en el Hospital Italiano. Sus pulmones se llenaron de agua, el aparato digestivo ya no le funciona como debería, tiene atrofia muscular y la alimentan mediante una sonda, mientras que se encuentran a la espera de ponerle un respirador. Ahora, Ximena Capristo dio las últimas novedades y aseguró que la modelo “tiene para rato pero está consciente”.

Dos meses atrás Luna debió ser trasladada de urgencia al Hospital por un cuatro de hipercalcemia que le causaron las cirugías estéticas que se hizo con el médico Aníbal Lotocki en 2011 y que le produjo una insuficiencia renal. Además, ya se encontraba haciendo diálisis y a la espera de un trasplante de riñón, que debido a su delicado cuadro de salud, por el momento, no lo pudo realizar.

Si bien los partes médicos no son difundidos por razones de la familia que quieren mantener en privado su situación, los encargados en informar los avances o retrocesos de la misma son principalmente su hermano, Ezequiel Luna, y sus amistades más cercanas como lo es Capristo. En ese sentido, la panelista dio la última información de cómo se encuentra hoy la ex pareja de El Polaco y advirtió que está despierta y consciente de lo que le está pasando.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

“Ella está consciente. Da las directivas, habla… está débil y todo, pero habla, es ella. Se quiere ir del hospital pero no puede porque tiene que quedarse hasta terminar de hacer la evaluación. Tiene para rato, es una luchadora y tiene muchas ganas de vivir”, indicó la actual pareja de Gustavo Conti. A la par, dio detalles dando a entender que jamás podría haber imaginado que le pasaría eso a su amiga porque es una “mujer sana” y todo lo que tiene ahora es por responsabilidad del cirujano.

“Siempre fue una mujer sana y le pasó por consecuencia de la operación (realizada por Lotocki), de lo que le pusieron que no sabemos qué es”, arremetió. ¿Qué fue lo que le pusieron? El nombre es metacrilato. Es un producto sintético compuesto por microesferas de acrílico y, en medicina, se utiliza la resina de este plástico para la fabricación de prótesis óseas y dentales, que igualmente están prohibidas desde el 2001.

En cuanto a su salud, su estado es crítico y estable, aunque no se puede definir de una manera específica porque todos los días va variando. “Está ahí, sube y baja todo el tiempo. No se puede decir que está bien o mal”, respondió la ex participante de Gran Hermano. “A veces se escuchan barbaridades como cuando dijeron que estaba intubada y no estaba”, agregó, señalando a los primeros días de Luna en el hospital cuando circularon partes médicos falsos.

Asimismo, explicó que la modelo tenía que ser intervenida quirúrgicamente pero se le debió posponer debido a que tuvieron que internarla en terapia intensiva de último momento. “Ella está en terapia intensiva, y tenía programado entrar a quirófano para que le cambien la válvula por donde le pasan la medicación, se la tenían que cambiar de lugar porque se le había infectado”, contó.

Por último, llevó la calma y dejó un mensaje de tranquilidad para todos aquellos que hablan sobre su salud, dando a entender que muchas veces se exagera su cuadro de salud cuando no es para tanto. “No es que entró y se estaba muriendo. También hay que llevar tranquilidad a la gente que la sigue... Es un proceso largo que hay que tener paciencia. Nosotros estamos desde este lado, ella sabe que está contenida, sabe que tiene una banda de amigos”