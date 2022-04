Tiene seis años, se hizo viral por sufrir bullying y Lali le mandó un conmovedor mensaje: "Sos muy especial"

Lali Espósito es una estrella que brilla con luz propia. Pero no solamente por su capacidad -que por cierto es inmensa- a la hora de actuar o cantar, sino a su calidez como persona. La ex Casi Ángeles se muestra cercana a sus raíces, totalmente empática con sus seguidores y se tomó unos minutos de su agobiante agenda para dedicarle un emocionante mensaje a Agustina, una nena de apenas seis años cuya historia la conmovió.

La tía de la pequeña compartió en las redes sociales un video donde se la puede ver a la nena rompiendo en llanto por el bullying que recibe en una escuela en Mendoza "​Dios mío qué está pasando!!! No lo quería hacer público! Pero basta!!! Ella es mi sobrina y recibe bullying todos los días en la escuela!!! Tan sólo tienen 6 añitos!!! Basta de Bullying!!!", manifestó Mariela Paz, la tía de la menor, junto a las imágenes.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La publicación fue hecha en Facebook y no tardó en generar polémica, despertando bronca y enojo de parte de los internautas contra aquellos que hacen sufrir a Agustina. Pero Lali fue un paso más allá, consiguió contactarse con la familia de la nena y le armó un video con un mensaje que seguramente emocionó a más de uno. “Agustina, yo soy Lali, no sé si me conoces, pero yo sí a vos. Me encantaría ser tu amiga. Quiero decirte que sos muy especial, sos una reina total”, expresó.

Con el deseo de levantar el animo a la pequeña Agus, la artista agregó: "Quería decirte que sos muy especial, sos una reina total. Y no hay que llorar, hay que estar contentos porque uno siempre tiene que amarse. Y uno tiene mucha gente que lo quiere, mirá la mamá que tenes y la gente que tenés alrededor. Yo me estuve enterando de todo, Agus. Mandarte mucho amor, me enteré que sos hermosa, que te gusta bailar, pintar, y hacer de todo".

Además, aprovechó la ocasión para invitarla a ver el show que realizará el 23 de junio en el Estadio Luna Park, a 1160 días de la última vez que realizó un concierto en Buenos Aires. "Sos lo más, me lo dijo tu mama. Decirte vos sos muy especial...Te quiero, te mando un beso, te mando mucha energía. Quiero que la pases bien, que te pongas música, que bailes. Te quiero invitar, si podés porque sos de Mendoza, a uno de los shows que voy a hacer en Buenos Aires, con tu mamá, para que vengas a pasarla bomba como te mereces, como las reinas merecen pasarla bien, bailar y divertirse”, le dijo Lali, sin antes prometerle que cuando vaya a Mendoza a cantar también la va a ir a visitar.

Lali anunció a comienzos de abril que volverá a los escenarios luego de 3 años. El esperado regreso será el 23 de junio en el Estadio Luna Park y marcará el inicio de su tour Disciplina, que promete recorrer distintos puntos del país. “La fiesta empieza en casa. Después de 1160 días, de no tocar en Buenos Aires, de la pandemia del or... y de estar alejada de mi país, ya tenemos fecha de show en el Luna Park. ¡Tenemos fecha de show! No puedo estar más feliz. Quizás sea el mejor concierto de mi vida. Con canciones nuevas y otras que van a conocer de camino al nuevo disco”, anunció en un vivo que realizó por Instagram, donde mantuvo en vilo a sus fans.