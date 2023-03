"Tilinga" y "resentida": Yanina Latorre cuestionó el feriado del Día de la Memoria y Nancy Pazos la liquidó

Nancy Pazos mantiene una mala relación, por no decir pésima, con Yanina Latorre desde su paso como panelista por Los ángeles de la mañana. La verdadera enemistad entre ambas nació a finales de noviembre del 2017, cuando Ángel de Brito sorprendía a todos al anunciar que LAM se sometía a un drástico cambio para el 2018. De esta manera, después de dos años como panelista del por entonces ciclo de canal Trece, Pazos dejaba su lugar al lado del conductor.

Si bien aclararon que no renunció, la periodista no había recibido el visto bueno para su continuidad. Y si hay alguien que disfrutó aquel momento fue Yanina Latorre, quien se rió de que la echaran a su eterna rival. Recordemos que en medio de un acalorado debate y ante un comentario del conductor del programa, Yanina había arremetido contra su por entonces compañera y sin dudarlo disparó: "Por suerte a una le queda poca vida...".

Ante las burlas de la mujer de Diego Latorre, Nancy decidió responderle con suma acidez y dejando en claro que la falta de trabajo no es motivo de burla. "Me quedo sin trabajo en dos días. ¿Te gusta? Lo estás echando a rodar. Es laburo...", contestó Pazos. Los años pasaron y la relación entre ambas panelistas empeoró. Incluso, la ex de Diego Santilli acusó a Yanina de "sacar" del programa de De Brito a todas las panelistas que le hagan sombra.

El tiempo pasó y las cosas no sólo no mejoraron, sino que están en su peor momento. De hecho, en las últimas horas ambas volvieron a cruzarse en las redes sociales luego de que Yanina cuestionara con "humor" el feriado del Día de la Memoria, el 24 de marzo. "El 24 de marzo, de repente, desde que existen los kirchneristas, es feriado y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a la mitad de tu vida. ¡Cristina qué hiciste!", manifestó.

El video fue compartido por algunos usuarios que no dudaron en cuestionar a la mujer de Latorre. Uno de ellos fue el usuario @GuidoCattaneo, quien escribió junto al breve clip: "Yanina está indignada porque el día de su cumpleaños es feriado nacional ya que hubo nada más ni nada menos que un golpe de estado. Si conocen a una persona más tilinga avisen". Este comentario fue compartido por la propia Nancy, quien agregó: "Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga".

Pero como no podía ser de otra manera, Yanina redobló la apuesta, puso en duda el presente económico de su ex compañera y disparó: "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. Tipi´K´a la´k´ra que tergiversa para que me puteen. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿tu sueldo?". Cada 24 de marzo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para recordar a todos los fallecidos durante la última dictadura militar.