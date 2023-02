Tinelli a América TV: de dónde saldrá el dinero para su sueldo y la interna entre los dueños por su desembarco

Hace pocas horas, Jorge Rial confirmó a través de su cuenta de Twitter un bombazo para la televisión argentina: Marcelo Tinelli deja El Trece y se va a América. “Listo: Cuervo Tinelli se incorpora como artista y gerente de América TV. Le toca una difícil”, escribió el conductor de Argenzuela. El contexto en el que Tinelli llega al canal de Palermo no es simple: la emisora está una grave crisis económica, con el peor rating de su historia y con un éxodo de figuras históricas.

Por eso, sus dueños buscan no solo compradores para el canal sino también una solución artística. Recién ahora pudieron cumplir con una de las desesperadas necesidades. Es que el valor del canal que pide Daniel Vila es de 58 millones de dólares. Un valor difícil de conseguir en el escenario actual.

En las últimas semanas se habló de supuestos compradores. Uno fue Marcelo Fígoli, que le hizo una oferta baja al mendocino y a José Luis Manzano. Junto al dueño de Alpha Media, apareció otro comprador: Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, quien quería hacerse del paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum. El resto de la sociedad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical, quien pretende seguir al frente.

Sin embargo, la compra de Fígoli se cayó porque finalmente Vila decidió no vender debido, según pudo saber BigBang, a que se trata de un año electoral al que buscarán sacarle rédito. Lo que estaba en venta era todo el paquete de empresas bajo la órbita del grupo que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan.

Ahora el panorama cambió con la llegada de Tinelli. Pero se desató una pelea dentro de los dueños del canal. "América quiere a Tinelli porque él ya sabe que en El Trece no va a haber renovación. De hecho, le postergaron su programa para abril. Tenía que salir ahora, no salió ni va a salir. le dijeron ´vamos a ver en abril´. Ya es decirle ´no te necesitamos y no te queremos´. Telefe no lo necesita ni va a volver", había contado Rial en Argenzuela.

Y agregó: "Hubo una reunión. Estuvieron convocados Tinelli, Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, que son los socios mayoritarios. Se hizo la cena en Punta del Este, pero Belocopitt no fue porque no lo quiere a Tinelli en este contexto. Dice ´no tenemos plata para pagarle´. Entonces, Manzano dijo ´yo consigo la plata para pagarle, la pongo yo´. Y Belocopitt insistió: ´No estamos en condiciones. Estamos desbalanceados, tuvimos un año espantoso, tuvimos que echar gente disfrazado de retiro voluntario, hay una lista para seguir, no nos entra publicidad...´".

Finalmente, entre idas y vueltas, Tinelli, Vila y Manzano llegaron a un acuerdo de palabra. En ese contexto, Tinelli no solo ocupará el rol de conductor y productor sino que también se hará cargo de la gerencia de programación. Todo es incertidumbre puertas para adentro porque no saben si tomará todos los horarios de la grilla para sus productos. Eso, en un año electoral, causó una ruptura entre Belocopitt y el resto de los dueños. Veremos hasta dónde llega esa grieta.

Lo que sí se sabe es que la televisión cambió y Tinelli ya no es el Rey Midas. Mientras Gran Hermano, en Telefe, mide en promedio 20 puntos, con el Canta conmigo ahora, el ex presidente de San Lorenzo alcanzó los 6.5 puntos como máximo. Esas cifras fueron determinantes para que comience a gestarse la salida de Tinelli, mucho más tras el fracaso del Bailando por un sueño en pleno 2021, durante la pandemia de coronavirus. Por eso buscara rearmarse como figura y hasta hará un reality de su familia.

Ahora Rial dio otra noticia. El dinero para el sueldo de Tinelli no saldrá de las arcas del canal. “Cerrado el acuerdo pese a que América TV no cuenta con el dinero para pagarle su contrato. José Luis Manzano se comprometió con su capital privado a solventar los honorarios de Tinelli. El único en desacuerdo es el accionista Claudio Belocopitt. Arranca bárbaro”. Buenas noches, América.