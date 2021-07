Tinelli dio por terminado el ciclo de humor y competirá contra La Voz: "No le funcionó como esperaba"

Si bien el regreso de Marcelo Tinelli a la televisión con La Academia de ShowMatch le permitió a El Trece levantar los niveles de rating en el "prime time", la actualidad de la señal es otra. En su vuelta, el programa de baile pudo superar a la novela turca de Telefe, "Doctor Milagro" y si bien cayó frente a "MasterChef Celebrity", tuvo picos de entre 17,7 y 20,3 y cerró con un promedio de 20 puntos que no pudo mantener en el tiempo.

El programa de Marcelo Hugo apenas araña los 10 puntos y suele perder a diario con los ciclos que le pone enfrente Telefe. Sin ir más lejos, Doctor Milagro promedia 18 puntos de rating, mientras que La Voz Argentina, ciclo que conduce Marley y que cuenta con la participación de Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y sus hijos, Mau y Ricky, supera diariamente los 21 puntos de audiencia.

Como si esto fuera poco, Diego Pérez confirmó en diálogo con Marcela Coronel, en Mientras tanto (de lunes a viernes de 14 a 18, por Mucha Radio FM 94.7), que el hombre de Bolívar optó por dar de baja el especial de humor que se venía emitiendo todos los viernes debido a que los números no lo acompañaron. "Ayer se dio por terminado el ciclo de viernes de humor en 'Showmatch'. Marcelo no estaba muy convencido y no les funcionó como esperaban", contó el humorista.

Y agregó: "Creo que el humor de Showmatch está bueno para dejarlo en el recuerdo. Cuando supe que no sigue el humor en 'Showmatch' lo llamé al Chato Prada para que se liberen de mí. Le dije, Si mañana Darín, Francella estrenan una película y querés que haga el insoportable yo voy, soy incondicional con Marcelo. Por ahí nos quedó más el recuerdo o la nostalgia de lo que fue, que fue hermoso y divino".

Según contó el cómico, inició este año con los viernes de humor para Showmatch, pero resaltó que ayer se dio por terminado el ciclo. "No les funcionó como esperaba. Cuando vi que dos semanas no salió, hablé con uno de los productores y me dijo: ' ya esto parece que no va´. El Chato me decía que El insoportable es inoxidable, ellos cuentan conmigo si me llaman", aclaró,

En ese sentido, explicó que los únicos que seguirán en el programa serán Fátima Flórez y Freddy Villarreal, quienes realizarán imitaciones dentro de La Academia. "Creo que van a contar con Fátima o Freddy que hacen imitaciones. Aunque yo no hablé con Robertito Peña, Pichu o Carna sé que ellos van a estar. Me faltaba la figurita difícil de hacer a Messi en El insoportable, que hubiera sido fantástico, tal vez en algún momento se da", concluyó.

En medio de este contexto, también se supo que canal Trece volverá a apostar a Los 8 escalones, programa que condujo Guido Kaczka entre enero de 2014 y junio de 2016. El ciclo de preguntas tendrá esta vez un jurado rotativo de cuatro famosos y el participante ganador se llevará un monto de un millón de pesos. El conductor, por su parte, seguirá siendo Guido, ya que lo consideran la gran figura de la señal.

Las autoridades del canal esperan que Los 8 escalones regrese a la señal el próximo lunes 26 de julio y en consecuencia, Adrián Suar -gerente de programación de canal Trece- prepara un rearmado de la grilla: Telenoche irá de 20 a 21, el nuevo programa de Guido se emitirá de 21 a 22, ShowMatch volverá a su antiguo horario, desde la 22 hasta la medianoche y luego iniciará Policías en acción.

Este cambio seguramente no fue del agrado de Tinelli, ya que deberá competir mano a mano con el programa más visto de la televisión argentina: La Voz Argentina, teniendo en cuenta además que durante la primera media hora de programa tendrá que cruzarse con el final de la serie "El Doctor Milagro". Dicho esto, la misión del conductor de El Trece no será la de competir mano a mano por el rating, sino la de intentar mantener el colchón que viene sosteniendo desde su regreso.