Tinelli dio un paso al costado: pidió licencia y dejará de ser el presidente de San Lorenzo

Marcelo Tinelli dio a conocer a través de las redes sociales la noticia de que se tomará licencia de su cargo como presidente de San Lorenzo, en medio de la crisis deportiva e institucional que vive el equipo de Boedo.

“Muchas veces uno cree que dando lo mejor y poniéndose las 24 horas del día a disposición del club puede lograr los objetivos planteados, pero queda claro que a veces no depende del amor, el esfuerzo o el tiempo, porque en ese caso los resultados no se dieron", escribió.

A través de un comunicado que compartió para todos sus seguidores, el conductor resaltó que este año y medio de gestión no estuvo acompañado de buenos resultados y explicó que eso le terminó pasando factura. "Es por eso que he tomado una decisión difícil, dolorosa y necesaria: solicitar una licencia a mi cargo de presidente del Club Atlético San Lorenzo de Almagro, con el que me han honrado los socios en la elección del 2019″, dijo.

Cabe recordar que el Tinelli había sido elegido como presidente en diciembre del 2019, consiguiendo el 80% de los votos de los socios del club. "Nadie es más importante que la institución y considero que hay que aceptar la realidad con humildad y dejar espacio para que otros intenten superar este mal momento que nos duele a todos. En estos nueve años he puesto todo mi amor, cariño, sacrificio, dinero y tiempo para mantener a San Lorenzo siempre en lo más alto”, reflexionó.

Su salida del club también se da en el marco de su vuelta a la pantalla chica, con su renovado ShowMatch. El próximo lunes a las 21, Marcelo Hugo debutará con La Academia, el nuevo formato de baile y acrobacias con el que espera cautivar a la audiencia. "Mi vuelta al programa, que me demandará entre 10 y 12 horas diarias de trabajo, impedirá que pueda dedicarme al club todo lo que requiere este duro momento”, detalló.

El mensaje de Tinelli en las redes sociales.

Y agregó: "Soy consciente de que el club no puede vivir de los resultados del pasado. Como todo grande exige cada día más. De manera que por respeto a la historia y grandeza Azulgrana, he decidido dar este doloroso paso. Quiero agradecer a la Comisión Directiva y en especial a nuestro Vicepresidente, Horacio Arreceygor, por asumir el cargo en estos meses, quien contará con mi ayuda desde afuera las veces que sea necesario"

Finalmente el empresario no especificó si su salida del club será definitiva o si, de lo contrario, tiene pensado regresar una vez finalice su programa televisivo. "Saben que siempre voy a desear de todo corazón lo mejor para San Lorenzo porque estos son colores de mi vida. Es una decisión difícil para mí, no tengan dudas. A San Lorenzo lo seguiré apoyando en este tiempo desde otro lugar, pero con la misma pasión de siempre”, resaltó.

Y concluyó: “También quiero agradecer a los socios, socias e hinchas que me apoyaron tantos años, porque sin su respaldo hubiera sido imposible lograr los grandes éxitos que vivimos juntos”, concluyó su mensaje por redes sociales con un “abrazo cuervo de corazón”.

Esta no es la primera licencia que se toma Tinelli en el club, ya que había hecho lo mismo en 2017 cuando renunció a sus cargos en la AFA.

La primera licencia de Tinelli en San Lorenzo, tomada en 2017.

Por aquel entonces, el hombre de Bolivar había solicitado una licencia de 18 meses de su cargo como vicepresidente de San Lorenzo por motivos de salud. "Lo más importante es la salud, y algunos episodios que sucedieron en estos últimos días precipitan esta decisión. Hoy es un día muy especial para mí. Después de muchos años, siento la necesidad de alejarme del mundo del fútbol por un tiempo", había publicado en aquel momento.

A fines de marzo, el propio Tinelli había roto el silencio en medio de la crisis futbolística de San Lorenzo y por entonces, sostuvo que estaba "más firme que nunca" para sacar adelante al club. "Estoy más firme y con más fuerza que nunca para transitar este momento futbolístico difícil de San Lorenzo. Me motivan más las malas que las buenas. De ahí sale lo mejor", escribió en Instagram, donde estuvo contestando preguntas.

Sin embargo, los malos resultados, la renuncia del técnico Diego Davobe y las amenazas hacia él y su familia relacionadas con los resultados futbolísticos del club, lo hicieron cambiar de parecer. “Cuánta locura, cuánta agresión. Qué momento difícil de odio estamos viviendo. Me amenazan vía redes sociales y WhatsApp, amenazan a mis hijos. Y todo por resultados futbolísticos (sí, por eso). Parece descabellado, pero es así“, reveló hace algunas semanas Tinelli.

El conductor presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Ciudad de Buenos Aires por amenazas y en cuestión de horas identificaron a uno de los hinchas que lo había amenazado: se trata de Pablo Ezequiel Cuccaro (35 años). "Se tiene que terminar la impunidad para estos violentos, que se amparan en ‘defender los intereses y los colores del club’. Mi apoyo absoluto a mi familia en este difícil momento”, dijo el conductor sobre las amenazas.