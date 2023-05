Tinelli, íntimo: habló del Bailando, de la situación del país y aseguró que no se imagina "envejeciendo"

Cuando América TV atravesaba su peor momento: en bancarrota, con el rating más bajo de su historia y con una sangría de figuras históricas, su cúpula buscó, desesperadamente, un nuevo rumbo tanto en lo artístico como en lo empresarial. Fue así que pudieron meter un volantazo y consiguieron algo de aliento al convencer a una de las figuras más resonantes de la pantalla chica de ser parte del nuevo proyecto del canal: Marcelo Tinelli.

El hombre de Bolivar accedió convertirse en la nueva figura de la señal con una condición: ocupar el rol de gerente. “Siempre trabajé en lo que supuestamente son los canales líderes, y en este caso lo cierto fue que los directivos de América querían tener una charla conmigo, y los primeros días de enero se acercaron a mi casa de Punta del Este, donde me propusieron hacer el Bailando y aceptaron algo que yo quería: la Dirección de Contenidos del canal”, reveló Tinelli.

El conductor le brindó una entrevista a la Revista Gente y desde el Hotel Faena de Puerto Madero, dio detalles de su llegada al Grupo América. “Cuando yo salgo a jugar, siempre voy para adelante. Hay que ver hasta dónde te dan los programas, la señal, presupuestariamente, con qué la podés pegar. Pensá que tendría que haber armado la programación de 2023 en agosto, septiembre del año pasado, y recién ahora me pongo", adelantó.

Recordemos que mientras tanto, la emisora sigue en venta. El valor para hacerse con América es de 58 millones de dólares, lo que pretende Daniel Vila. Hasta hace algunos meses, Marcelo Fígoli era el principal candidato a comprarle el medio al mendocino y a José Luis Manzano. El dueño de Alpha Media pujaba con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum.

La otra mitad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical. "Hay una serie de desventajas. Pero este es un trabajo a largo plazo y para mí la tele es el medio por excelencia”, explicó Tinelli sobre su llegada al canal y agregó: "Agarrar un equipo así es un lindo desafío, y yo amo los desafíos. Por otro lado, soy un apasionado de los medios de comunicación: no sé hacer otra cosa".

En ese sentido, el "Cabezón" sostuvo que está arrancando "en algo en lo que no tengo experiencia, como el sector de programación". "¿Sabés qué dije el día que me presenté? ‘Vengo a aprender un montón de cosas acá'. Vivo aprendiendo. Llevo treinta y cuatro años en la tele. Mis hijos, desde Micaela a Lorenzo, me han ido enseñando cómo se han ido transformando los gustos de todos. Les doy mucha bola a ellos", detalló.

El papá de Candelaria, Micaela, Fran, Juana y Lorenzo sostuvo que ellos le enseñan las novedades de las redes sociales y del ambiente musical, entre otras cosas. "Que el TikTok, que las bandas de cumbia de moda, que la música electrónica. Me he ido aggiornando a su lado, con sus gustos y sugerencias- Siempre sentí que al Bailando le quedaba una vuelta más, estoy convencido. Terminó muy bien en 2019", adelantó.

Y continuó "Pasa que lo agarró la pandemia. ¿Cómo podés definir si algo es malo o bueno con técnicos en barbijo y un estudio sin gente en el estudio? Vengo viendo viejos programas de Ritmo de la noche de los 90. La tribuna de mil personas me parecía maravillosa en aquel estudio D de Telefe, en San Cristóbal. A mí me gusta la gente, y para mí el Bailando es eso que no se pudo hacer en pandemia".

El conductor habló de "cuatro paredes esenciales" para el programa: "los que bailan atrás, un jurado, el público que arenga, tipo Bombonerita, y la parte que me acompaña a mí, al costado”, detalló. “La gente me pide en la calle: ‘¡Volvé, hacenos reír!’. Pero entiendo que hoy el humor de esa época también cambió”, dijo y remarcó que “le encantaría contar con sus clásicos jurados: Pampita, Polino, Moria Casán y Ángel De Brito”.

En cuanto a los participantes, confesó: “Vamos a tener entre dieciocho y veinte parejas. Algunos personajes conocidos, otros quizá vengan más de las redes. Y estamos haciendo un casting grande. Nos vienen mandando videos a lo pavote. También contaremos con un streaming que se va a ver al mismo momento por YouTube. Hablé con Nico Occhiato para que lo pueda hacer él. También con Ferbo. Gente que la tiene clara”.

Además del Bailando, Tinelli pondrá al aire varios programas, entre ellos el Diario de Mariana (ya confirmado), un ciclo que funcionará como "satélite" del Bailando y alguna que otra ficción. En ese sentido, contó que está trabajando con el guionista Mario Segade. “Quiero volver a hacer ficción y por primera vez, actuar, en una comedia romántica negra de ocho capítulos sobre dos tipos separados, uno de 60 y uno de 50. Se armó un lindo equipo. Es una ideíta que también preparamos para Amazon. Venimos aprobando los libros. Entretanto, yo ya empecé a tomar clases de teatro. Esperamos tener terminada idea y guiones para fin de año”, confesó.

Al hablar de su vida sentimental, Marcelo afirmó que está transitando un momento de disfrute. "Anduve muchos años en pareja. Me encanta, pero aprendí a estar bien así, como me encuentro ahora. Tampoco sé si solo: estoy con mis amigos, comparto más tiempo con mis hijos. Y cuando me encuentro solo físicamente, me siento acompañado por… vos vas a pensar ‘¡qué estupidez eso!, pero me siento acompañado por la Luna, por el gin tonic o la gaseosa", dijo.

Y sumó: "Con los que me pongo a ver los aviones aterrizando y despegando de Aeroparque. Sería una frase medio idiota señalar que estoy en pareja conmigo mismo, pero hoy yo me priorizo antes que a un vínculo. Por ahí mañana me enamoro de nuevo perdidamente, no sé. La realidad es que hoy me siento bien así”.

Llegando al final de la entrevista, el conductor se tomó unos segundos para hablar del paso del tiempo y dejar una frase llamativa: "No me imagino envejeciendo, aunque es la ley de la vida”. “Durante 2000 y pico se me ocurrió exhumar el cadáver de mi viejo, que se encontraba enterrado en Bolívar. Realizamos los trámites, me conecté con el director del cementerio y hablamos. ‘No sé si vos vas a querer venir al traslado, pero cuando puedas me gustaría que pases, que quiero darte algo’, me sorprendió. Fui, dudoso del motivo, y extendió una bolsita Ziploc. ‘Tomá, estaba en el cajón de tu viejo’, me entregó su anillo. Yo no me había quedado con absolutamente nada de papá. ¡Qué felicidad me invadió!. Sin embargo, un día lo perdí de vista y no lo encontraba por ningún lado. Hasta que pocos meses atrás apareció en el fondo de una caja, rodeado de papeles y dentro de la Ziploc...”, contó.

Finalmente, habló de la situación del país y se mostró mucho más conciliador con la política que años atrás. “Lo que me salva en estos momentos difíciles es la tolerancia de la gente, cómo aman a Argentina los que salen a laburar a las 6AM, los que le meten a pesar de la increíble inflación anual, la inseguridad y las cosas que siempre criticamos. Tenemos que buscar la salida nosotros. El país es un cuadro que debemos pintar entre todos cada día con un montón de actitudes y acciones. Cuando escucho ‘es que este país…’ ‘Okay, ¿y vos qué hacés para mejorarlo?’ Hay que terminar con esta grieta pelotuda que se instaló desde el dos mil y pico del final del gobierno de De la Rúa: que si sos de un lado o del otro, te puteo y recontra puteo de un lado y el otro. Más allá de quién gobierne, nos merecemos representantes que establezcan, no te digo cien, cincuenta puntos, pero sí veinte, quince que se respeten y no se toquen, más allá de la persona y el partido que asuma”, cerró.