Tinelli le pegó al macrismo: "Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos"

Las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dejaron un panorama demasiado desalentador para el gobierno que lidera el presidente Mauricio Macri. Y es que con más de 47% la fórmula del Frente de Todos (Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner) aplastó a la de Juntos por el cambio (Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto), que apenas acarició el 32% de los votos.

La aplastante victoria de los Fernández fue un duro golpe para el macrismo, quien pos estas horas analiza hacer un gran recambio de gabinete y cambiar las expectativas hacia afuera. Consumada la derrota, el Jefe de Estado, Lilita Carrió, Alfredo Casero y hasta el propio Juan José Campanella reconocieron la caída, pero advirtieron que el votante no captó el mensaje.

Esta falta de mea culpa fue cuestionada por el propio Marcelo Tinelli, quien realizó un duro descargo que apuntó contra las figuras antes mencionadas. "En un proceso democrático, lo más importante es aceptar la elección de la gente, siempre. Si te fue bien, lo festejás y sabés que tu idea era lo que necesitaba la gran mayoría”, explicó.

Y agregó: “Si perdés, con mucha humildad, tratás de ver en que te estás equivocando y escuchás las demandas. Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatización de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar más nada, como si fuera un regalo que le sacás".

En ese sentido, el conductor del Bailando por un sueño afirmó que los funcionarios “son elegidos y representan a la gente. No son los dueños de nada. La vocación de servicio va por encima de todas la cosas. A los ganadores, humildad y mesura. A los perdedores, reflexionar porque la gente les da la espalda con su voto". Algo que se vio claramente durante estas elecciones primarias.

Y en ese sentido, Marcelo Hugo remarcó que la situación del país, sobre todo la parte económica, cuyo dólar rompió la barrera de los $60, es “muy delicada”: “La grieta no sirve para nada. Seguir descalificando al otro, menos. Felicitaciones a todos los que votaron. Fue una elección en paz, donde la gente decidió en estas PASO. Veremos si en Octubre esta tendencia sigue o no".

"Seamos felices siempre que votemos. Que no te vendan, que votaste bien o mal. VOTASTE. Eso es lo más importante. Los responsables son ellos, no vos. Todos somos personas con los mismos derechos. Seamos positivos siempre. Nada puede ser mejor que ELEGIR LIBREMENTE EN DEMOCRACIA", completó su reflexión, la cual compartió en su cuenta de Twitter.

Cabe recordar que Campanella había utilizado las redes sociales para dar un mensaje en apoyo a Macri. "Luego de meses de discutir economía, valores, República, seguridad, narcotráfico, mafias, futuro y pasado, al final la elección es más sencilla y primitiva: Mañana elegimos entre la cordura y la insanía. Solo estos dos platos ofrecen el menú argento. Todo lo demás es secundario".

Al mismo tiempo, Casero tildó al pueblo de “opas y carroñero” por la victoria de Fernández. "Me duele el culo por esto: haber luchado por lo que me parecía -se sinceró-. La verdad que me hizo mierda, pero lo voy a seguir haciendo”, se sinceró.