Tinelli negó haber tenido una relación con Marixa Balli y ella estalló de bronca: "Callé porque a él no le convenía"

Mientras que Marcelo Tinelli, en el Bailando 2023, había dicho la frase "los hombres no tienen memoria", sobre una supuesta relación que habría tenido con Marixa Balli, la bailarina no se aguantó el desprecio de que el conductor no reconociera el vínculo que los unió tiempo atrás y salió a liquidarlo. Al aire de LAM, la ex de "El Potro" Rodrigo Bueno no tuvo clemencia en revelar algunos episodios de un affaire que hasta estos días se había mantenido en secreto.

"No puedo dar muchas explicaciones porque lo sigo cuidando, porque soy una tonta y una dama. Mientras él me minimiza, yo lo cuido. Él maneja muy bien la ficción, pero no puede manejar bien la realidad conmigo", aseguró Marixa sentada en el panel del programa que conduce Ángel de Brito. A la mujer le molestó profundamente que Tinelli la ningunee. "A mí no me gusta que me minimicen o que se burlen. Ayer sentí que se burló", reconoció.

"Yo no me acuerdo de mi historia, tendría que rebobinar. Y no es que finja demencia, tengo demencia. ¿Cuándo salí con Marixa? Le mandamos un beso, yo la quiero, fue bailarina del programa", había declarado "El Cabezón" la noche del lunes. Este desentendimiento del fanático de San Lorenzo lo dejó expuesto al reproche de Balli, quien si bien cuidó las fechas de cuándo se dio la relación, expuso la confirmación de que sí sucedió.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Habla más de él toda esta situación que pasó ayer, que de mí ¿Para qué me invita o para qué me pone en una situación incómoda? Porque si vos querés mucho a alguien, lo tratás de otra manera", cuestionó Marixa. "Me encanta que diga que soy hipnótica, me encanta que diga muchísimas cosas, pero me parece que cuando estoy en vivo frente a frente, él se pone en una postura y en una situación que no pasa cuando él habla con chicas como que hace como un acting, que es ficción", agregó.

"Se pone en una postura que no le suma a él, que no me suma a mí; que yo trato de respetarlo, que lo espero a ver qué es lo que va a decir, porque soy respetuosa, porque yo nunca tuve nada que ocultar, sin embargo callé y callé porque soy una dama, pero nunca tuve nada que ocultar. Callé porque a él no le convenía que yo hablara en ese momento", deslizó la bailarina, cansada de que el conductor no se haga cargo.

"Si él no se acuerda y no tiene memoria, yo, a pesar de las cosas que he pasado, cosas maravillosas y cosas muy trágicas, cuando lo recuerdo a él, cuando pienso en él, siempre es con felicidad, y eso no lo voy a borrar. Fui muy feliz", insistió Marixa.

Previo a esta exposición de Balli, Tinelli había hablado de ella al aire del Bailando 2023. Allí se había enterado por De Brito que ella no quería ir a la pista a bailar y mucho menos a reemplazar a los jurados. "Está enojada conmigo y con Fátima Florez", develó Marcelo. Aunque después señaló que el problema había sido anterior. "Cuando fui al programa de Ángel ya estaba con cara de traste", recordó. "Debe tener algún problema desde antes", confirmó el conductor de LAM, adelantándose a lo que haría Marixa en su programa.

La intención de Tinelli de vincular el enojo de la bailarina con la imitación que hizo de ella la pareja de Javier Milei, también generó su rechazo. Cabe recordar que semanas atrás ambas salieron a la pista del Bailando 2023 y que allí Florez hizo una recreación de ella que no le había gustado para nada, algo que hasta reconoció de forma pública a través de sus redes sociales.

"Me pareció muy bajo. Siento que me minimizó y yo no me lo merezco, porque yo no pedí ir al Bailando, ellos me invitaron. A mí no me gusta que él cuando habla conmigo diga una cosa y cuando está en su programa cambia totalmente todos los papeles. Me minimiza, va y hace un acting. Yo fui muy feliz, entonces, él puede tener amnesia, pero yo, gracias a Dios, en mi vida, a pesar de muchas cosas, no pierdo la memoria", se lamentó Balli.

Tras toda la polémica, el mismísimo Tinelli contestó a través de sus historias en redes sociales. En una captura de la participación de ella en LAM, remarcó la palabra "ninguneo" en el graph y escribió: "¿No es mucho, Angelito? 'Ninguneo'. Jajajaja". Lo cierto es que volver a desconocer la historia que existió entre ellos según la bailarina, no apagará el incendio que se generó a partir de la dificultad de encontrar espacios donde pueda haberse dado el affaire, donde el conductor no estuviera en pareja. Muchas de sus ex, ya deben estar haciendo números.