Tinelli se muda a América TV: qué programas hará y su nuevo puesto jerárquico

América TV atraviesa su peor momento. En bancarrota, con el rating más bajo de su historia y con una sangría de figuras históricas, su cúpula busca, desesperadamente, un nuevo rumbo tanto en lo artístico como en lo empresarial. Mientras esperan sacarse de encima a la empresa, pudieron meter un volantazo que les da algo de aliento: Marcelo Tinelli será la nueva figura del canal y también ocupará el rol de gerente. La noticia fue confirmada por Jorge Rial, que en su cuenta de Twitter escribió: “Listo: Cuervo Tinelli se incorpora como artista y gerente de América TV. Le toca una difícil”.

Mientras tanto, la emisora sigue en venta. El valor para hacerse con América es de 58 millones de dólares, lo que pretende Daniel Vila. Hasta hace algunos días, Marcelo Fígoli era el principal candidato a comprarle el medio al mendocino y José Luis Manzano. El dueño de Alpha Media pujaba con Gustavo Scaglione, dueño de La Capital de Rosario, por el paquete accionario que comparten Vila y Manzano con Gabriel Hochbaum. La otra mitad del Grupo está en manos de Claudio Belocopitt, dueño de Swiss Medical.

Sin embargo, la compra de Fígoli se cayó porque finalmente Vila decidió no vender debido, según pudo saber BigBang, a que se trata de un año electoral al que buscarán sacarle rédito. Lo que estaba en venta era todo el paquete de empresas bajo la órbita del grupo que incluye a los canales América, A24, Radio La Red, Radio Blue y una serie de medios del interior en Mendoza y en San Juan.

Hace un tiempo, Rial había contado en Argenzuela sobre el pase de Tinelli a América: "Muchas veces América intentó llevarse a Tinelli a su canal. Algunas estuve dentro del canal y vi las charlas. Lógicamente era otro momento de Tinelli: intocable, carísimo y todo lo que tocaba era oro. Hoy eso cambió", detalló este lunes el propio Rial en Argenzuela.

Claro está que para Tinelli tampoco es una buena etapa de su carrera. Mientras Gran Hermano, en Telefe, mide en promedio 20 puntos, con el Canta conmigo ahora, el ex presidente de San Lorenzo alcanzó los 6.5 puntos como máximo. Esas cifras fueron determinantes para que comience a gestarse la salida de Tinelli, mucho más tras el fracaso del Bailando por un sueño en pleno 2021, durante la pandemia de coronavirus.

En ese contexto, Rial había adelantado en Argenzuela sobre el cambio en la programación de El Trece: "Hay una generación, en la que me incluyo, donde está (Adrián) Suar y Tinelli que ya no es lo mismo. Hay que reformular absolutamente todo. A algunos les cuesta más y a otros menos. Hay charlas avanzadas y, según tengo entendido, ya intercambiaron papeles, documentos, para verlos".

Y agregó: "América quiere a Tinelli porque él ya sabe que en El Trece no va a haber renovación. De hecho, le postergaron su programa para abril. Tenía que salir ahora, no salió ni va a salir. le dijeron ´vamos a ver en abril´. Ya es decirle ´no te necesitamos y no te queremos´. Telefe no lo necesita ni va a volver".

Además había dicho sobre las negociaciones entre Tinelli y los representantes del canal de Palermo: "Estuvieron convocados Tinelli, Daniel Vila, José Luis Manzano y Claudio Belocopitt, que son los socios mayoritarios. Se hizo la cena en Punta del Este, pero Belocopitt no fue porque no lo quiere a Tinelli en este contexto. Dice ´no tenemos plata para pagarle´. Entonces, Manzano dijo ´yo consigo la plata para pagarle, la pongo yo´. Y Belocopitt insistió: ´No estamos en condiciones. Estamos desbalanceados, tuvimos un año espantoso, tuvimos que echar gente disfrazado de retiro voluntario, hay una lista para seguir, no nos entra publicidad...´".

Y sumó: "Los números no cierran por ningún lado. Están intercambiando documentación, pero está difícil porque Belocopitt no lo quiere a Tinelli. La crisis de El Trece es grande, pero la de América es mucho más grande todavía. Lo que pasa es que El Trece es un monstruo y se está cayendo, y lo de América es cambio de programación, programas que arrancan y no los bancan. hoy ya no hay aguante: Tinelli viene de dos años que no fueron buenos y apuesta más al reality con su familia, el cual ya está vendido a Paramount. Creo que le dieron un millón de dólares a Tinelli por eso, donde expondrá su vida, la de las hijas y la de su familia". Finalmente, Marcelo Hugo se suma a América en dos roles. Ahora tiene sentido el “¡Buenas noches, América!”.