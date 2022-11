¿Tini confirmó la crisis con De Paul? Las nuevas especulaciones sobre la ruptura de la pareja

“Te puede pasar que tengas muchas ganas de ese último beso”. Tini Stoessel dio inicio a la canción “El último beso” de esta manera, dando lugar a que los rumores de crisis con Rodrigo De Paul se sigan instalando.

El video de la cantante argentina explicando que se siente identificada con el desamor después de una ruptura (o próximo a ella), circuló en redes sociales hasta que fue capturado por la cuenta de Instagram Gossipeame. De ahí, al programa de televisión Socios del Espectáculo sin escala.

Stoessel se dirige a su público en su show en Córdoba: “Ustedes saben que me gusta hacer y escuchar música con la que me pueda llegar a sentir identificada. Me gusta sentir que no soy la única que está pasando por algo así”. Luego continúa, sin hacer referencia directa a su noviazgo con el futbolista de la Selección Argentina: “Quizás muchos de acá habremos terminado una relación y te puede pasar que tengas muchas ganas de ese último beso”. No obstante, pareciera que en todas las demás canciones estuvo hablando de "mal de amores".

Todo esto, en plena ola de rumores de crisis, porque también de Paul estaría tirando leña al fuego para confirmar esto. En Gossipeame también se instaló la idea de que el futbolista no se banca a la actual pareja de su expareja y madre de sus hijos, Camila Homs.

La influencer dijo que a él le habría empezado a molestar más la relación de Homs con Charly Benvenuto. "No me llama la atención porque cuando estás bien, está todo ok, pero cuando estás mal empezás a mirar otras cosas. Desde que está en crisis estaría como más celoso de Camila por su relación con Charly", explicó.

Además, compartió la idea de que existe la posibilidad de que se reconcilien ya que Homs estaría “ilusionada” con volver a salir con De Paul.

Tini no iría a Qatar, ¿Camila tampoco?

Parecería que el futbolista no va a estar acompañado por ninguna de sus mujeres. Esto afianza los rumores de separación que también instaló En este marco, Augusto “Tartu” Tartúfoli dijo que la cantante tenía shows pagos en Qatar y los canceló porque “ella no quiere quedar pegada en esta situación" y que su padre quiere que no se la responsabilice en caso de que no le vaya bien a la selección nacional.

Esto se suma a que Diego Esteves comentara que Homs no confirmó su presencia en el Mundial de Qatar ni tampoco que sus hijos fueran para que estén cerca de su padre.